Pajaro Sunrise | "Con Pajaro he podido hacer lo que quería, de eso se trataba"

Como a muchos otros, el amor trajo al leonés Yuri Méndez, conocido musicalmente como Pajaro Sunrise, a A Coruña. Lleva aquí un año y afirma que “me gusta mucho, pero todavía me veo un poco turista”, “llevo un año y, veo el mar, y se me hace raro”, dice entre risas.



Ahora, tras varios años trabajando más en el campo de la música para cine, vuelve a sacar un nuevo disco, ‘The future is not what it used to be’, que acaba de ver la luz. Sobre el cómo nace un nuevo trabajo, asegura entre risas que “lo tengo interiorizado, casi ni me planteo el porqué, es como una necesidad”. El objetivo del trabajo, de algún modo, era “volver a lo básico”, hacer un disco “como cuando empecé a tocar, sentándome con una guitarra, escribiendo canciones con ella y haciendo que suenen completas sólo con la guitarra”.



Y así han nacido los doce temas de ‘The future is not what it used to be’ con los que Méndez intenta pasar una suerte de “revisión de los 100.000 kilómetros”. Volvió, de un modo, al pasado, “a escribir canciones como cuando tenía 20 años”, lo que derivó en, “inconscientemente, replantearme todo este tiempo, todo el que llevo tocando, como si fuese una conversación con la persona que grabó el primer disco”. Y eso se ha traducido también en doce temas cuyo mensaje sobre el paso del tiempo y las expectativas no sólo hablen de él, sino que apelen al oyente.



Y toda esta mirada al pasado, creando principalmente con la guitarra como acompañante, le hizo volver a procesos compositivos más “convencionales”. “Es difícil de explicar, porque lo que busco es que al oír las canciones, el efecto que debe tener, se potencie con los arreglos, pero, en este caso, no me lo he planteado como un disco de género, no me he planteado que suene a tal estilo de tal año, es, simplemente, un disco convencional de canciones, de escritor de canciones”, explica.

Mayoría de edad

El disco ve la luz con la mayoría de edad del proyecto, ya que Pajaro Sunrise comenzó su andadura en 2006. “Lo tengo tan unido a las cosas que me pasan en la vida de civil, que me cuesta verlo por el lado de la música”, afirma.



Y a este respecto, asegura que no ve diferencias con el paso del tiempo. Pero lo explica: “Con Pajaro, en cada momento he podido hacer lo que quería, y de eso se trataba”. Su objetivo era solo uno, “quería poder hacer música libremente, o sea, poder cambiar de opinión con cada disco, en medio de cada disco o dar bandazos de estilo”, por lo que el proyecto es “mi campo de juego, exactamente igual que cuando empezó”.