Pacho Flores, considerado el mejor trompetista del mundo, inicia su residencia con la Sinfónica de Galicia

Pacho Flores, considerado como el mejor trompetista del mundo, inicia su residencia artística con la Sinfónica de Galicia con un concierto con el que la Orquesta Joven cerrará su encuentro de Semana Santa el 9 de abril. El intérprete venezolano protagonizará con la OSG el estreno absoluto del concierto para trompeta de la compositora Gabriela Ortiz Altar de Bronce bajo la dirección de Hernández-Silva

Este estreno se enmarca dentro de la residencia artística de Pacho Flores con la OSG que implica dos programas sinfónicos, y un concierto de cámara junto al guitarrista y cuatrista Jesús ‘Pingüino’ González, en la temporada de la Sociedad Filarmónica de a Coruña.

Pacho Flores y Hernández-Silva se reúnen de nuevo para un debut conjunto y en doble programa con la Orquesta Sinfónica de Galicia, en cuya temporada Pacho ejerce como artista en residencia. El primer programa se llevará a cabo dentro del encuentro de Semana Santa de la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia y en él se interpretarán Concierto de otoño, de Arturo Márquez y Albares, concierto para fliscorno del propio Pacho, junto a la Sinfonía nº 4 de Chaikovski. El concierto tendrá lugar en el Palacio de la Ópera de A Coruña el 9 de abril.

El segundo programa será ya un concierto de abono de la OSG con la Sinfonía nº 1 de Kalinnikov, el Concerto Venezolano de Paquito de Rivera, y el estreno absoluto de Altar de Bronce, concierto para trompeta de Gabriela Ortiz, dedicado a Pacho y encargado conjuntamente por la Sinfónica de Galicia con la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Orquesta Sinfónica de Minería, New World Symphony y Sinfónica de San Diego.



El programa se ofrecerá en el Auditorio de Ferrol y el Palacio de la Ópera de Coruña los días 13 y 14 de abril respectivamente. Pocos días después, el 18 de abril, y como parte de su residencia artística con la OSG, Pacho ofrecerá junto al guitarrista Jesús 'Pingüino' González un recital de cámara dentro de la programación de la Sociedad Filarmónica de A Coruña con repertorio de su disco Entropía. González participa previamente también como cuatrista en la obra de D'Rivera.

Gabriela Ortiz es una de las compositoras más prominentes de la actualidad. Ha recibido encargos de solistas y orquestas como la Filarmónica de Los Ángeles, Filarmónica de Nueva York, Orquesta Nacional de Bretaña, Orquesta Sinfónica de Cincinnati, Royal Scottish National Orchestra, BBC Scottish Symphony, Royal Liverpool Philharmonic, Orquesta Sinfónica de Galicia, New World Symphony, San Diego Symphony, Orquesta de Minería, Kroumata and Amadinda Percussion Ensembles, Kronos Quartet, Cuarteto Latinoamericano, Southwest Chamber Music, Tambuco Percussion Quartet, Orquesta Filarmónica Húngara, Orquesta Sinfónica De Malmö, Sinfónica Simon Bolivar, etc. Ortiz ha sido distinguida con el Premio Nacional de Artes y Literatura de México, La Academia Mexicana de las Artes, Primer Premio del Concurso Nacional de Música de Cámara Silvestre Revueltas, Primer Premio del Concurso de Composición Alicia Urreta; o el Premio Medalla Mozart, entre otros.

Altar de Bronce es el séptimo concierto de trompeta surgido del proyecto de encargos compartidos de nuevos conciertos para trompeta de prominentes compositores como Arturo Márquez, Paquito D'Rivera, Roberto Sierra, Efraín Oscher, Christian Lindberg, Daniel Freiberg y Gabriela Ortiz.

Una peculiaridad única de los conciertos de Pacho Flores es el arsenal de instrumentos que utiliza. En estrecha colaboración con el departamento de I+D+i de la empresa STOMVI han desarrollado conjuntamente nuevos prototipos en diversas tonalidades, todos de cuatro pistones. Si el cuarto pistón amplia ya considerablemente la tesitura de cada instrumento, la suma de varios de estos instrumentos de registros graves, medios y agudos en cada obra multiplica extraordinariamente tanto la tesitura como el timbre y el color, pues además se combinan cornetas, trompetas y fliscorno.

Para estos conciertos con la Sinfónica de Galicia Pacho Flores utilizará hasta diez trompetas distintas: corneta en do, corneta en re, corneta aguda en fa, corneta aguda en sol, fliscornos en si bemol, do, la y re, trompeta en do y trompeta en re, distribuidas del siguiente modo: Arturo Márquez, trompeta en do, fliscorno en sib, corneta aguda en fa, trompeta en do; Pacho Flores, fliscorno en do, fliscorno grave en la y fliscorno agudo en re, todos nuevos prototipos fabricados ex profeso para este concierto; Paquito D’Rivera, corneta en do, trompeta en do, corneta aguda en sol, fliscorno en sib, corneta aguda en fa; Gabriela Ortiz, corneta en re, fliscorno en si bemol, trompeta en do, trompeta en re.

Conciertos y programas:

Domingo, 9 de abril, 20:00, Palacio de la Ópera de A Coruña



Joven Orquesta de la Sinfónica de Galicia

Pacho Flores, trompeta

Manuel Hernández-Silva, director

Arturo Márquez: Concierto de Otoño, para trompeta y orquesta

Pacho Flores: Albares, concierto para fliscorno

Chaikovski: Sinfonía N.º 4



Jueves, 13 de abril, 20:30, Auditorio de Ferrol

Viernes, 14 de abirl, 20:00, Palacio de la Ópera de A Coruña



Orquesta Sinfónica de Galicia

Pacho Flores, trompeta

Jesús ‘Pingüino’ González, guitarra y cuatro venezolano

Manuel Hernández-Silva, director

Vasili Kalinnikov: Sinfonía nº 1

Gabriela Ortiz: Altar de Bronce, concierto para trompeta (estreno absoluto, encargo de la Sinfónica de Galicia, Royal Liverpool Philharmonic, Orquesta de Minería, New World Symphony y San Diego Symphony)

Paquito D’Rivera: Concerto venezolano para trompeta y orquesta



Martes, 18 de abril, 20:00, Teatro Rosalía de Castro



Pacho Flores, trompeta

Jesús ‘Pingüino’ González, guitarra y cuatro venezolano

Obras de Piazzolla, Pixinguinha, Rubén Fuentes, Luis Laguna, Henry Martínez, Ernesto Lecuona, Carlos Gardel, Pablo Camacaro, Antonio Carlos Jobim, Simón Díaz, Jesús "Pingüino" González, Pacho Flores