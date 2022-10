Oza: el antiguo concello que se resiste al olvido tras más de un siglo

“Cada vez lo sabe menos gente, pero esto, antes, no era A Coruña”. Son palabras pronunciadas por Paulo Sexto, presidente de la asociación de vecinos de A Gaiteira-Os Castros, desde la que reivindican la memoria de un concello olvidado: el de Oza. Hace algo más de un siglo, en 1912, este antiguo ayuntamiento eminentemente rural, agrario y marinero perdía su entidad propia para pasar a forma parte, vía absorción, del municipio herculino. Así, la ciudad crecía de forma notable en extensión y en número de habitantes, pues pasa de tener una extensión de 7,85 kilómetros cuadrados a tener un total de 36,84. Además, los diez mil habitantes del antiguo concello hacen que la ciudad alcance los sesenta mil.



El antiguo concello se encontraba en una insostenible situación económica, por lo que el Ayuntamiento de A Coruña asumió sus deudas y la anexión se rubricó con la promesa de que Oza tendría sus propios concejales en el consistorio de la ciudad. “Pero eso no se cumplió. Esos concejales propios figuraron durante algún tiempo, pero luego, desaparecieron y esa promesa quedó olvidada”, asegura Sexto.



Oza englobaba las parroquias de Elviña, San Cristóbal, San Pedro de Visma y Santa María de Oza, que da nombre a una capilla del siglo XII y una iglesia del XIX, ubicadas en su territorio. Además, también en esta parroquia se encuentra el que fue el último edificio consistorial, situado en la calle Montes, aunque se encuentra en una situación ruinosa. “Está totalmente abandonado. Si no lo sabes, es imposible que alguien sospeche que eso fue en algún momento un edificio oficial. El Ayuntamiento debería hacer algo al respecto. Podría intentar recuperarse y darle alguna función. Por ejemplo, se podría usar como centro cívico y así también serviría para mantener viva la memoria del antiguo concello”, sugiere el portavoz vecinal. “La petición que le hacemos al Ayuntamiento desde la asociación de vecinos es que se elabora un archivo municipal del antiguo concello, y que sea accesible para que cualquier ciudadano pueda consultarlo”, añade Sexto.



Otra de las reivindicaciones tiene que ver con el río Monelos, la frontera entre Oza y A Coruña, que ahora está canalizado. “Cada vez hay más gente que pasa por encima de él y no saben que existe. Estaría bien valorar recuperarlo en algún tramo simbólico”, dice Sexto. Todo para que el Concello de Oza, que ya no figura en los mapas, no desaparezca también de la memora colectiva.