Óscar Rosende | “Intentamos emocionar a la gente y que recuerden”

Cuando se dispone a coger el teléfono para atender la entrevista, Óscar Rosende se encuentra probando su última adquisición, una de sus nuevas guitarras, que estrenará este sábado, en el concierto que Great Straits ofrecerá en el Palacio de la Ópera (20.30 horas). Se trata de una guitarra más como las que usaba Mark Knopfler en los conciertos de Dire Straits, porque “lo que busco, con las guitarras y el amplificador, es que la canción sea tocada en directo con la misma guitarra, teniendo en cuenta que él no me va a dar las suyas”, explica Rosende entre risas.



Son 13 las que tiene en su colección, de las cuales “me llevo unas diez u once a cada show”. “No son muchas, aunque lo parezca”, comenta, y reconoce entre risas que “siempre tengo una excusa para comprarme una, me autoengaño”. Su pasión por Knopfler y los Dire Straits, que cultiva desde niño, lo llevará en enero a la subasta que el propio músico de Glasgow realizará en Londres, para vender sus guitarras. “No voy a pujar por ellas, porque me queda muy lejos”, asegura, aunque “sí que las observaré de cerca”.



Esa pasión por Dire Straits, que vuelca ahora sobre el escenario con Great Straits, un proyecto con 16 personas entre músicos y técnicos, es, en parte, herencia paterna. “Él escuchaba ese rock británico y americano de los 60 y 70”. “Yo no sé explicar por qué, pero ya desde pequeño Dire Straits era mi grupo favorito”, afirma un Rosende que detalla que “si tuviésemos que hacer una banda sonora de mi vida, los créditos iniciales empezarían con Dire Straits y creo que los últimos acabarían con Dire Straits”. Ya en los 90, “empiezo a tocar la guitarra y me vengo tan arriba que me propongo tocar como Mark Knopfler, aunque no toco como él ni lo haré en mi vida, pero fue cuando me propuse que quería montar una banda para tocar los temas de Dire Straits”. Y así, desde “el 96, que empecé con eso, hasta hoy, la que he liado...”, apunta Rosende sin poder aguantar una carcajada.

Directo

El de este sábado será el último concierto de la gira de 2023, “en mi casa”, indica el coruñés. “Ya el título es una declaración de intenciones”, indica Rosende sobre el show, ‘The great songs of Dire Straits’, un espectáculo que les permite recorrer los clásicos de la banda, pero sin restringirse a un solo concierto. “Intentamos emocionar a la gente, que vuelvan a recordar cosas de su vida, que se emocionen, alegren y que sonrían...”.



“No somos Dire Straits, ni lo pretendemos, pero si conseguimos que cierren los ojos un segundo y puedan transportarse a lo que podría ser un concierto suyo, el objetivo estaría más que cumplido”, reconoce Rosende. Es el último show de un año en el que han estrenado el show en el extranjero, en Francia: “el público ha respondido espectacularmente bien”.



Rosende tiene claro que bandas como Dire Straits, Pink Floyd o Queen marcaron a una generación que ahora traslada sus gustos a hijos, hermanos o nietos. “Yo escucho bandas de aquella época y me suenan mucho más bonito hoy que antes, es como el buen vino”, asegura el músico coruñés.