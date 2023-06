El Orgullo recorre A Coruña ante su mayor amenaza: “Imos defender con unllas e dentes os nosos dereitos”

Una ley histórica conquistó este año los derechos sociales en España. Una norma que, pese a concebirse como una mejora de la vida del colectivo Lgtbiq+, se ve amenazada por las cercanas elecciones generales del 23 de julio. La derogación de la ley Trans, mencionada por el PP en precampaña, así como sus pactos con Vox en diferentes comunidades, añadieron este miércoles un nuevo color a la manifestación del Orgullo: el de la reivindicación. La marcha partió a las 19.30 horas desde la plaza de Ourense, donde más de 3.000 personas se congregaron para desfilar hasta María Pita actuando como resistencia ante discursos de odio.



El lema escogido para la ocasión fue ‘Orgullo Lgtbi+: Revoltas do pasado, celebración do presente e conquistas de futuro’. Bajo esta consigna, los coruñeses inundaron las calles para pedir igualdad, respeto y luchar por los derechos del colectivo. ‘Soy la oveja multicolor de mi familia’, ‘No somos histéricas, somos históricas’, ‘Orgullosas con motivo’ y, siguiendo con la línea reivindicativa, ‘Mis derechos no entran en tu puta política’ o ‘Vota el 23-J’, las pancartas que portaban los asistentes no dejaban lugar a dudas: la lucha continúa. El recuerdo a Samuel Luiz también estuvo presente con frases como “No estamos todos, falta Samuel”.

La marcha, amenizada con música, sentadillas y cánticos, no dejó a nadie fuera. “Lesbianas, gays, trans, bisexuales, non binaries e intersexuales, somos todos iguales”, “abride as fronteiras, queremos máis tortilleiras” o “paseando os cans, tamén hai xente trans’, fueron algunas de las frases que se corearon durante el desfile. Siguieron la manifestación la alcaldesa, Inés Rey; la concejala de Medio Ambiente, Noemí Díaz; la concejala de Bienestar Social, Yoya Neira; el portavoz del BNG, Francisco Joquera; y el popular Miguel Lorenzo, entre otros.

Mensaje



El manifiesto, firmado por ALAS Coruña, Orco, Les Coruña, Corufest y Chrisallys, comenzó con una declaración de intenciones: “Hoxe estamos aquí para recordarlles aos que queren voltar a unha sociedade en branco e negro, que imos defender con unllas e dentes os nosos dereitos polos que tanto temos loitado. E seguiremos levando orgullosas a nosa pluma, e se non lles gusta a nosa pluma, sairemos con mais pluma aínda, sendo firmes e loitando coma sempre fixemos”.



Haciendo alusión al momento de incertidumbre “pola posibilidade dun cambio no goberno”, las asociaciones Lgtbiq+ elevaron el sentimiento al miedo. “Medo a que todo o que se conseguiu a nivel lexislativo en todo o Estado español nestes últimos anos poida esvaecerse, se as persoas que cremos na Xustiza Social, no Estado de Benestar, no progreso e na Igualdade, non saímos a votar con conciencia e a votar en masa. O próximo día 23 xogámonos moito e é máis importante que nunca saír a votar”. No faltaron las menciones a Feijóo o Vox: “Non esquezades que van en pack de dous, xa estamos vendo como en moitos concellos do Estado van gobernar en conxunto”. Con la música de Sophie Simonds y las Pandeireperras, la manifestación llegó a su fin, pero el orgullo continúa todo el año.