Un Orgullo Lgtbiq+ en A Coruña decisivo para que la lucha no quede en el olvido

Los coruñeses están llamados a participar hoy en la manifestación del Orgullo Lgtbiq+ más decisiva de los últimos años. Las elecciones generales del 23 de julio ponen en peligro, según el propio colectivo, los derechos y libertades adquiridos hasta la fecha. Será a las 19.30 horas cuando la marcha salga de la plaza de Ourense para dirigirse a la plaza de María Pita, donde se leerá el manifiesto. “Tuvimos que cambiar el discurso para enfocarlo a votar con responsabilidad y orgullo el próximo 23 de julio”, explica la presidenta de ALAS Coruña, Ana G. Fernández.



Un cambio de Gobierno sería, para el colectivo y las mujeres, “un desastre”. Por ello, la portavoz de la Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual da Coruña considera que la amenaza es “real”. Durante las últimas semanas, recuerda, el popular Feijóo ha dicho que, si gobierna, derogará la ley trans y Lgtbi. Esto, sumado a “los discursos de odio de Vox”, provocan una sensación de legitimidad en la sociedad. “La gente se siente más impune si desde arriba se lanzan estos discursos, que son blanqueados por el PP”, subraya Fernández, quien insiste en la responsabilidad de ejercer el voto el próximo mes.

Según los datos del último Observatorio coruñés contra la Lgtbifobia, A Coruña registró en el último año 32 incidentes de odio. Claro está que no se recogen todos los que existen, pero la muestra, con más de una treintena de estas agresiones, supone, nada más y nada menos, que la lucha debe continuar. “Las instituciones tienen que implicarse de manera real, creando políticas públicas. De nada sirve pintar farolas si luego hay incidentes de odio”, señala. El Ayuntamiento ha colgado la bandera Lgtbiq+ en la fachada de la Domus. Mientras desde la asociación critican que no se despliegue en la fachada de María Pita, fuentes municipales explican que esto no se puede hacer porque se trata de un espacio protegido.



La presidenta de ALAS cree que la ciudad no es insegura, pero “mientras no haya cero agresiones, el colectivo, que históricamente ha sido apaleado seguirá sufriendo”. De cara la manifestación de hoy, desde la asociación esperan que la respuesta de la sociedad coruñesa sea “como cuando se llenó la plaza de María Pita para protestar por el crimen de Samuel”, y concluye: “Queremos seguir siendo una sociedad multicolor y referente, frente a los que quieren volver al nodo”.