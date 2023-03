La ordenanza de Administración Digital reducirá la burocracia en A Coruña

El Pleno de A Coruña aprobó la nueva Ordenanza Reguladora de la Administración Ditigal, una iniciativa orientada a mejorar los servicios ofrecidos a los ciudadanos, empresas e instituciones. “A ordenanza ten uns obxectivos claros: diminuír os tempos de resolución de trámites, simplificar e automatizar os procedementos e incrementar a interoperabilidade, facendo máis sinxelos os trámites aos cidadáns na súa relación coa Administración”, explicó el concejal de Economía, Hacienda y Régimen Interior, José Manuel Lage. Es decir, reducir los tiempos y la complejidad burocrática.

La nueva norma incluye la implantación de una red de apoyo a la Administración digital, que plantea un nuevo sistema de atención al ciudadano, con atención presencial y personal con el objetivo de ayudar a las personas que necesiten asistencia en el manejo de medios digitales o en el uso de la firma electrónica.

De esta manera, el ayuntamiento "contará cunha rede de puntos de atención persoal que se porá en marcha en María Pita, Ágora, Fórum Metropolitano e Franja ao longo do mes que vén, e que poderá estenderse a outros servizos. Ditos puntos serán atendidos por funcionarios habilitados que non só informarán aos que así o soliciten, senón que poderán axudar a completar os trámites cando as

persoas que o requiran non saiban como facelo”.

Por otro lado, la creación del archivo digital único supondrá el almacenamiento por medios electrónicos, un proceso seguro y confidencial de los documentos administrativos que se generen en procesos de este tipo, así como la correcta gestión y conservación de estos a largo plazo.