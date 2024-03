La oposición reclama al Gobierno local unos expedientes urbanísticos

El grupo municipal del PP presentó ayer un escrito en el registro municipal para que, habiendo transcurrido cinco días naturales y por tanto operando el silencio administrativo positivo, se le entreguen las copias de los expedientes solicitados y relacionados con "presuntas obras irregulares" en el 96 de la avenida del Ejército, 96. No es el primero en mostrar interés por este inmueble: el pasado viernes, la concejala del BNG Avia Veira, presentó un recurso de reposición para que la Alcaldía “levantase o veto” que, según los nacionalistas, les impide acceder a los expedientes urbanísticos.



Se da la casualidad de que hoy se celebra una Junta de Gobierno local en el que se aprobarán varios asuntos, entre ellos, un informe sobre las licencias urbanísticas y comunicaciones previas tramitadas en la primera quincena de este mes. Son 28 en total, y entre las licencias a conceder figura la del número 96, “licencia para reformar el local del edificio”.



El Gobierno local tiene la obligación de facilitar los expedientes que la oposición le requiera en cinco días, a menos que pueda alegar una razón para lo contrario. Por eso la concejala nacionalista se presentó en las dependencias de Urbanismo el pasado miércoles para que le facilitasen dicho expediente



Al serle denegado, mostró su malestar por lo que considera “unha clara conculcación dos meus dereitos fundamentais tal e como veñen regulados na Lei Reguladora de Bases do Réxime Local e no propio Regulamento de Organización e Funcións do Concello”. Para los nacionalistas, “está claro que a alcaldesa ten algo que agochar”. Veira llegó tan lejos como para expresar dicho malestar en un video que subió a las redes sociales.



En cuanto al PP, no ha sido tan vocal como el BNG, pero insiste también en examinar ese expediente, sin que por el momento haya sido explícito sobre por qué ha suscitado tanto interés en los dos partidos de la oposición. Según parecen son varios los expedientes solicitados, pero todos tienen que ver con el mismo inmueble, el del número 96 de la avenida del Ejército.



El Ayuntamiento de A Coruña pasa por ser el más transparente de Galicia. Según Dyntra IVZW, observatorio de transparencia y ética pública, que analiza la gestión basándose en 162 indicadores. A Coruña cumple con cien (61,7%).