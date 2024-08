La oposición plantea dudas sobre la edificabilidad en el nuevo convenio de As Xubias

La firma del convenio entre el Ayuntamiento y el fondo suizo Ginkgo Advisor para desarrollar As Xubias ha sido recibida con preocupación por la oposición, tanto para el PP como el BNG, para los que el Gobierno de Inés Rey ha cedido a un fondo de inversión extranjero las competencias de planeamiento de esta zona, incluidas As Xubias de Arriba y de Abaixo. Esta actúa a través de una empresa, Castro de Oza S.L., y adquirió una gran parte de las parcelas de la zona de As Xubias tres días después de haber constituido dicha empresa, el año pasado.



Como recuerda el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, el Gobierno local había suspendido las licencias de construcción para poder aprobar la redacción de un proyecto para modificar el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). El objetivo era reducir la edificabilidad en la zona y proteger así el entorno muy afectado por ser dominio público marítimo-terrestre y por incluir edificios de gran valor histórico, como el pazo Guyatt



Pero la modificación aprobada en Junta de Gobierno en 2022 nunca se llevó a pleno, y sin este trámite carece de validez. Así que ahora el PP pregunta si se van a seguir los criterios de reducción de edificabilidad (que perjudicarían al fondo suizo) ahora que no hay ningún obstáculo legal. Por último, el PP ha solicitado que el responsable del proyecto, el concejal de planeamiento urbanístico y estratégico, José Manuel Lage Tuñas, se reúna con los vecinos y con la oposición para proporcionar explicaciones y justificar este proyecto.



Intereses privados



Para los detractores de este convenio, el gobierno municipal ha entregado, de facto, al fondo suizo la ordenación urbanística de una parte muy importante del S35 (el tramo de costa entre A Pasaxe y la playa de Oza), en vez de agilizar la modificación puntual del PGOM. El hecho de que haya caducado la suspensión no impediría que se pueda continuar la tramitación de la modificación del plan.



Aunque el Ayuntamiento asegura que el desarrollo será respetuoso con el entorno y que lo proyectará un arquitecto de prestigio, David Chipperfiel.

Para el grupo municipal del BNG, el convenio aprobado en Junta de Gobierno local extraordinaria, “só persegue beneficiar os intereses privados de Ginkgo”.



El BNG destaca ausencias en el contenido del convenio y en los anexos: un acuerdo conciliatorio entre el Ayuntamiento y los antiguos propietarios de Astilleros Valiña, o los porcentajes y cantidades de vivienda social que supuestamente se construirán como parte del desarrollo, según anunció Inés Rey. Los nacionalistas, consideran que el Gobierno local pretende confundir a la ciudadanía asegurando que el objetivo de la operación es un desarrollo sostenible. Con el actual PGOM, el de 2013, sin modificar, no se puede obligar a Ginkgo Advisor a rebajar la edificabilidad. “A realidade é que a secuencia de compras de terreos nas Xubias que relata o propio convenio vén revelar o motivo real polo que non se continuou coa modificación do PXOM”, señalan.



Además, el Bloque se lamenta de la falta de información tras el anuncio público. El BNG había solicitado acceder al convenio el día once, pero no se le proporcionó hasta el martes, justo cuando se aprobó en Junta de Gobierno. Y, al igual que el PP, critica que no se hayan informado a los vecinos de As Xubias.