El ojo público | Un Rodinal con cola

Hay un teleobjetivo en el periódico que no usamos. Porque desenfoca. Y desenfoca porque un día, en el Nou Camp, uno de nuestros compañeros lo lanzó al campo con saña y lo tronzó en tres partes. Casi le atina a Luis Figo y el portugués, muy sorprendido, se giró hacia él pidiéndole explicaciones. “¿Es que no ves que no funciona bien, coño?”, respondió el fotógrafo. De esa manera quedó bien claro y patente quién era la estrella allí