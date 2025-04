OBK recordará en A Coruña sus más de 30 años de éxitos

Desde que el 23 de octubre de 1991 salía a la venta 'Llámalo sueño', primer disco de OBK, el grupo se ha convertido en la banda de pop electrónico más reconocida de España. Fueron 400.000 copias las que vendieron de aquel álbum Jordi Sánchez y Miguel Arjona. Ahora, más de treinta años después, OBK, ya solo con Jordi al mano, vuelve a A Coruña para rememorar sus temas más exitosos.

Será en un concierto en el Palacio de la Ópera el 31 de mayo desde las 21.00 horas, y para el que ya están a la venta las entradas. Sonarán grandes éxitos de su carrera como 'Historias de Amor', 'Oculta Realidad', 'De qué me sirve llorar' , 'La princesa de mis sueños', 'Dicen', 'Si esto no es amor', 'Tú sigue así' o 'El cielo no entiende', que forman parte de los quince discos que han sacado al mercado desde aquel 1991.

En este tiempo, OBK ha vendido 1.500.000 discos, han dado más de 1.000 conciertos en España, Europa y Latinoamérica, y Jordi Sánchez se ha consolidado como una de las voces más reconcibles de las últimas décadas del pop español.