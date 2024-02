Objetos Perdidos entrega más de 6.000 prendas de ropa y 2.100 gafas a Mozambique

El Ayuntamiento se une a la organización ‘Fitas do Vento’ para posibilitar la donación de materiales de primera necesidad a los proyectos educativos y de formación en escuelas de Mozambique. Estas docenas de útiles proceden de la Oficina de Objetos Perdidos de la Policía Local.



Este envío incluye más de 6.000 prendas de ropa, 2.100 gafas, cuatro cajas con material escolar, cuatro carritos de bebé, 873 paraguas, 63 libros y dos bicicletas. Entre estos objetos sin dueño tras dos años en las Oficinas de la Policía Local, se pueden encontrar instrumentos musicales. Su inclusión permitirá la creación de una aula en la escuela Infantil de Mozambique dedicada a esta asignatura artística. El Ayuntamiento aportó una pequeña cantidad económica para bolsas de trabajo en este país.



“Son obxectos e útiles que agora poden ter unha segunda vida e axudar a persoas que as necesitan”, explica Montserrat Paz, concejala de Seguridad Ciudadana. La representante del Gobierno Local declara que su intención es colaborar “con organizacións como ‘Fitas do Vento’, que conta cunha traxectoria sólida á hora de impulsar e apoiar proxectos socioeducativos no continente africano”.