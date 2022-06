“Nunca ha habido tantos hurtos en las tiendas”, denuncian los comerciantes de la ciudad

Sin violencia y por importes de menos de 300 euros. Así son los hurtos que se cometen en el comercio de proximidad de la ciudad, una práctica que está en aumento a día de hoy, según relatan los propios comerciantes. “Nunca ha habido tantos hurtos en las tiendas”, sentencia el presidente de la Federación Unión Comercial Coruñesa (FUCC), José Luis Boado.



Monte Alto, Oza, Cuatro Caminos, Rúa Nueva, Ventorrillo, Os Mallos... pocas zonas se libran de estos delitos en los establecimientos. Las más afectadas: las zapaterías. “Está ocurriendo constantemente. Cada quince días hay un nuevo hurto. Nosotros ponemos siempre las denuncias pertinentes, pero como no superan los 300 euros, no pasa nada”, asegura Yolanda, de Calzados Yolanda. Añade, además, que existen imágenes de los instantes en los que se cometen estos delitos, pero “al no superar el importe que marca la ley, no pueden hacer nada y el seguro tampoco lo cubre”.



El perfil de las personas que sustraen ilegalmente material de estas tiendas es “gente normal, que entra con un bolso muy grande y cuando alguna dependienta se da la vuelta, coge medio par de zapatos”, comenta.



Si en Calzados Yolanda sustraen el pie izquierdo, por ejemplo, “se van a otras zapaterías y se llevan el derecho”, explica Yolanda, quien afirma que desde la zapatería están en contacto con otras tiendas de la ciudad para dar aviso de los hurtos que se cometen.

Denuncias



“Están dando vueltas por toda Coruña y sobre todo los hurtos se cometen en las tiendas de Rúa Nueva o Teresa Herrera”, dice. En lo que va de año, en Calzados Yolanda se han sustraído seis pares de zapatos; “y son pares caros”, indica. Yolanda cuenta que, “las denuncias se hacen pero todos los hechos son independientes”, por eso insta a todos los comerciantes a que “sigan denunciando” y pide una mayor presencia policial para poder poner fin a esta oleada de delitos. “Tanto hombres como mujeres roban y en algunos casos logramos detenerlos. En Oza intentaron robar pero no lo lograron”, expone.



El presidente de la FUCC también reclama el aumento de la vigilancia en las calles de A Coruña, porque, además de los robos y hurtos que puedan tener lugar, “están aumentando los puntos de droga en diferentes barrios”, advierte.