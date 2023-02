El nuevo ‘cometa verde’ se encuentra estos días en el momento óptimo para su visión

El ‘cometa verde’ o ‘C/2022 E3’, que fue descubierto el pasado año, se encuentra estos días en el momento óptimo para su visión. No obstante, en A Coruña su observación no será fácil, aún con la utilización de prismáticos.



Según los expertos, hace 50.000 años que el cometa no se aproxima a la Tierra. No obstante, según indica la Agrupación Ío, “o universo está cheo de elementos que non van volver a pasar” y todas las noches se pueden observar distintos acontecimientos.

En cuanto a la observación del ‘cometa verde’, Martin Pawley, de la Agrupación Ío, explica que con prismáticos y con cielos oscuros es posible que se pueda detectar el cometa, pero probablemente en forma de una especie de borrón, alejada de la imagen que se logra captar en las fotografías. Según avance la semana, la luz de la luna estará más presente y dificultará la observación. Sin embargo, se prevé que el cielo esté despejado.



El ‘cometa verde’ se encuentra alto, donde afecta menos la contaminación lumínica. Está entre las constelaciones de la Jirafa y el Lince. Quien desee probar, puede enfocar sus binoculares aproximadamente un 50% por encima de la Estrella Polar y un poco hacia el este, para hacer un barrido y tratar de verlo.