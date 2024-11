Nueva York-Berlín-A Coruña: la ruta de ‘Irving Penn: Centennial’

Son más de 170 las imágenes que componen la nueva exposición de la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) en A Coruña. Y, además, será la primera vez que se vean en España, ya que la muestra ‘Irving Penn: Centennial’ pisará nuestro país por primera vez.



Esta exposición, de la que también es comisario Jeff L. Rosenheim, se estrenó en 2017 en The Metropolitan Museum of Art de Nueva York, entidad que, precisamente, organiza junto a The Irving Penn Foundation la muestra herculina. Un año después, el C/O de Berlín acogió otra ‘Centennial’, cuyo cartel protagonizaba una imagen que el fotógrafo tomó de Pablo Picasso.



Este mismo año, el Fine Arts Museums of San Francisco vivió una muestra de similares características, bajo el simple título de ‘Irving Penn’.



Su obra ha sido tan extensa que The Irving Penn Foundation ha promovido multitud de exposiciones sobre diferentes aspectos de la misma, tales como sus retratos de personalidades famosas o las que abarcaron su trabajo íntimo con la coreógrafa americana Anna Harpin. Su trabajo ha pasado en los dos últimos años por Nueva York, París, Salzburgo, Dinard, Los Ángeles o Kyoto, entre otras. Aunque con anterioridad su huella se recordó en otras grandes ciudades como Londres, Sao Paulo, Toronto, Beirut, Venecia, Chicago, Tokyo o Houston.



En lo tocante a España, las muestras promovidas por The Irving Penn Foundation no pisan España desde hace más de un cuarto de siglo. Hay que retrotraerse hasta 1998, cuando el Museo Colecciones ICO de Madrid acogió una exposición sobre el creador norteamericano.



En el recuerdo también está aquella exposición que acogió la Fundación Juan March de Madrid entre abril y mayo de 1987. En aquella ocasión, la entidad organizadora era el Museum of Art (MoMA) de Nueva York, donde se había estrenado tres años antes. La muestra recogía 168 instantáneas realizadas por Irving Penn entre finales de los años 30 y principios de los 80, donde ya se podían visitar tópicos característicos de su obra: retratos, moda, publicidad, desnudo, naturaleza muerta o escenas de carácter etnográfico.



26 años después de aquella muestra madrileña en ICO, las fotografías de Irving Penn regresan en exclusiva a A Coruña. El sábado la muestra abrirá sus puertas, hasta el 1 de mayo, aunque diversas autoridades de la ciudad, así como supermodelos, directores de cine, actrices y renombrados fotógrafos mundiales ya pudieron ver la exposición el pasado miércoles.