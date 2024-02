Las novedades que hay que conocer para votar este domingo en A Coruña

El Colegio de Arquitectos se convertirá hoy, por primera vez en su historia, en un colegio electoral, el número 86 de la ciudad. Su sala acogerá cuatro mesas: la A y la B de las secciones 9 y 10 del distrito 3 (anteriormente, en el Palacio de la Ópera, que pasa de tener doce a ocho mesas).



Es, quizá, el cambio más importante, pero no el único: dos mesas de las secciones 26 y 27 del Distrito 7 que votaban en el colegio Liceo La Paz pasan al pabellón polideportivo del Barrio de las Flores. En total, en toda A Coruña habrá dos mesas más, hasta 297. Se trata de la Mesa C Distrito 9/Sección 4, en el Centro Cívico de Mesoiro, y la Mesa C: Distrito 10/Sección 5, en el Pabellón Polideportivo de la Sagrada Familia.



Estas son las variaciones con respecto a las generales del año pasado. La razón del desdoblamiento de las nuevas mesas es que el número de electores excedió de los mil en ambos barrios (el de Mesoiro y el de la Sagrada). Lo que ha obligado a reorganizarlo todo. Cualquiera puede consultar su colegio en el buscador de la página web del Instituto Nacional de Estadística.

Sesión municipal

Un dispositivo formado por 1.809 personas organizará el proceso electoral del 18-F. De todas las novedades fueron informados los presidentes de las mesas electorales, que acudieron a una sesión formativa en el Fórum Metropolitano. La impartió el secretario general del Ayuntamiento, y asistieron el presidente y el secretario de la Junta Electoral .



Los participantes recibieron un ejemplar del manual de instrucciones para los miembros de las mesas electorales. De esta forma, el Ayuntamiento facilita las herramientas para que los escogidos para integrar las mesas electorales puedan ejecutar sus tareas con la mayor seguridad durante la jornada de hoy.