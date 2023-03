Noreia Hermida | “Poder tocar con la OSG es un premio y una motivación”

Desde muy pequeña supo que quería dedicarse al mundo de la música. Y en este ámbito enfocó Noreia Hermida (San Sadurniño, 19 años) todos sus esfuerzos. El trabajo ha tenido ya su recompensa en forma de múltiples premios.



El último, el logrado en el Concurso de Solistas del Conservatorio Superior de Música de A Coruña, donde estudia segundo curso de las especialidades de piano y flauta. La victoria le ha valido, en este caso, para actuar, por primera vez, como solista junto a la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG).



Lo hará hoy, en un concierto en el Palacio de la Ópera (20.00 horas). Interpretará el ‘Concierto para piano nº23 en la mayor, K. 488’, de Mozart. Una pieza que conoce a la perfección.



“Este concierto me lo dio a conocer un profesor que tuve de pequeña, Manuel Legazpi, y desde que lo escuché por primera vez, me enamoré. Luego surgió lo del concurso y creí que sería una oportunidad magnífica para tocarlo. Significa muchísimo para mí, porque la llevo escuchando años y años, pero nunca pensé que la tocaría y menos con un orquesta tan importante como la Sinfónica”, destaca la joven música.

Privilegio

Poder actuar con esta prestigiosa formación es, para Hermida, como un sueño. “Cuando empiezas, nunca piensas que vas a tener esta oportunidad, porque es como que no se lo ofrecen a cualquiera, y para mí es un privilegio, es como un premio a mi esfuerzo. Además me sirve para motivarme, seguir creciendo y continuar formándome. Es una motivación”, añade.



Con respecto a su futuro, le gustaría aspirar a formar parte de una orquesta. “Sé que es muy difícil, porque solo hay una plaza y tienes que ser muy bueno para acceder, pero vaya, que no es imposible, así que me gustaría aspirar a eso”, apunta. Sí ha podido tocar ya en tres ocasiones, como pianista, con la Orquesta Joven de la Sinfónica, “y la verdad es que me encantó”. Con esta formación volverá a actuar precisamente en Semana Santa, en el Palacio de la Ópera, en un concierto de Pacho Flores.



Pero antes, esta misma tarde, hará frente a una cita ante la que tanto ella como sus padres, que tanto la apoyan siempre, destaca, están expectantes. Porque, sin duda, supone un paso más en la prometedora trayectoria de una joven que terminó sus estudios en el Conservatorio Profesional de Música Xan Viaño de Ferrol un año antes de lo habitual, porque pudo promocionar de curso.



Mientras cursó segundo de Bachillerato, preparó las pruebas de acceso al Conservatorio Superior, donde afronta su segundo curso. “Está siendo una experiencia muy buena, está cumpliendo mis expectativas. El ambiente entre el alumnado es muy bueno y además me siento muy apoyada por el profesorado”, destaca.



Al concurso de solistas se presentaron quince estudiantes. Ella, en piano, e Ignacio da Vila Benavides, clarinete, fueron los ganadores.