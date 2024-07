Noche de contenedores quemados en A Coruña

Durante la madrugada de hoy miércoles se registraron cuatro incendios de contenedores que obligaron a actuar al servicio de bomberos. La mayoría, en la Segunda Fase de Elviña. En la ronda de Camilo José Cela, donde un vehículo resultó afectado; otro en el numero cuatro de la calle Oleiros, un tercero un poco más abajo, en el cruce de la ría de O Burgo; y el cuarto y último esta misma vía.

Todos los incidentes se produjeron entre las dos y las tres de la madrugada, lo que hace pensar que han sido intencionados. Los hechos se producen en medio de una huelga interminente de recogida de basura, pero hay que recordar que la quema de contenedores es una incidencia relativamente común. De hecho, hace un mes la Policía Local detuvo a dos jovenes de 19 años por prender fuego a seis. Por supuesto, el sindicato STL ha rechazado cualquier relación con este incidente. Interrogada al respecto, la alcaldesa, inés Rey reconoció que se ignora la autoría de estos actos vandálicos.

Por otro lado, la recogida de basura sigue siendo irrregular, a pesar de que los trabajadores no vuelven a entrar en paro hasta el lunes y en algunos barrios no se ha recogido más que el 40%. Rey lo calificó de "huelga de celo": los basureros cumplen escrupulosamente con la normativa de seguridad vial y laboral, lo que retrasa el trabajo, y no se pueden completar todas las rutas antes de que acabe el turno.

Fuentes de la empresa concesionaria, Prezero, confirman que se tiene intencionar de sancionar a varios trabajadores (el número podría rondar los 20), como adelantaron algunos medios. Fuentes de STL confirman que las esperan, pero que no las han recibido todavía.