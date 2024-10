“No somos ningún lobby”, replican los hoteleros de A Coruña sobre la polémica de los pisos de uso turístico

El sector hotelero muestra su rechazo a la campaña “maliciosa” que, considera, está realizando la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) en las últimas semanas. Cuando el Ayuntamiento y los sectores turísticos e inmobiliarios están a punto de reunirse este martes, la entidad que representa a los propietarios de viviendas de uso vacacional remitió un comunicado criticando, una vez más, la propuesta de ordenanza que está desarrollando el Gobierno local con el fin de controlar su proliferación. Denunció, entre otras cuestiones, que “el procedimiento puesto en marcha supone la entrega del monopolio del alojamiento al lobby hotelero”.



El presidente de la Asociación empresarial de Hospedaje de A Coruña y director del NH Collection Finisterre, Agustín Collazos, cree que Aviturga está realizando un “ataque innecesario” al sector hotelero. “No somos ningún lobby, somos trabajadores que comemos y vivimos de este sector”, dice. Su posición, añade, es la de “intentar que haya una reglamentación y que todos estemos en las mismas condiciones. No queremos que no existan las viviendas turísticas, sino que se regulen”.



Aviturga, considera, “está intentando conseguir hacer presión sobre el Ayuntamiento a dos días de la reunión en la que se va a hablar de este tema”. Collazos muestra su preocupación: “Creemos que se tienen que regular, sentarnos a hablar y que se produzca una ordenanza ordenada. Especulan con la vivienda en una actividad que no les corresponde y piden vivir en esa ‘no’ regulación”. El presidente de Hospeco recuerda, además, que su asociación representa también a apartamentos turísticos legales y a hostales. Es decir, “alojamiento profesional”.



La ordenanza, dice, es necesaria para evitar que A Coruña sufra de “mala convivencia”. “En ciudades como Málaga o Barcelona los ciudadanos están teniendo conductas negativas con el turismo debido al no control de estas viviendas. Nosotros estamos a tiempo de que esto no ocurra y por eso se ha hecho. Evitar que la presión turística afecte a la vivienda”, comenta Collazos. La estrategia de Aviturga, concluye el también director del NH Collection Finisterre, es “embarrar” el proceso y solo sirve “para que no avancemos”.



La alcaldesa, Inés Rey, no ha adelantado todavía si esta regulación afectará a las Viviendas de Uso Turístico (VUT) ya en funcionamiento. De momento, el Ayuntamiento notificó a los dueños de pisos turísticos de la necesidad de comunicación previa de la actividad para su regulación. Se trata de las viviendas inscritas por la Agencia de Turismo de Galicia en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas, de acuerdo con su uso terciario de hospedaje y no residencial, tal y como defiende Aviturga. l



De acuerdo con los usos turísticos admisibles en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), “no se permite implantar actividades de uso turístico ni terciarios sobre pisos o locales destinados a viviendas de uso residencial”. De las registradas como uso terciario, son admisibles como viviendas de uso turístico las sitas en la planta baja y planta primera en los edificios de viviendas en los que se permita el uso hostelero y hotelero y en edificio exclusivo.



Por otra parte, de acuerdo con el Plan Especial de Protección de la Ciudad Vieja y Pescadería, podrán admitirse edificios exclusivos junto con los localizados en planta baja y plantas altas vinculadas a la planta baja en zona PEPRI (Ensanche y Pescadería norte), precisa.