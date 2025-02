Nieves Herrero | “No necesito sentarme en el diván de un psiquiatra porque los libros me hacen vivir otras vidas”

El salto al misterio se ha estado cociendo durante cerca de una década, pero todavía no se había dado, pese a la insistencia de los autores que conforman Carmen Mola. “Siempre me preguntaban que cuándo haría una novela de misterio”, explica la periodista y escritora Nieves Herrero.



Al final la historia cuajó y se atrevió a entrar en este “juego con el lector, que me ha interesado mucho, una nueva experiencia a la hora de escribir”. Se trata de ‘Luna roja’ (Ediciones B), una obra que presentó ayer en el Sporting Club Casino.

¿Qué ha hecho falta para dar este salto al misterio?

Llevaba muchos años detrás del personaje de Margarita Landi y no sabía si lo iba a hacer como ella o de otra manera, como al final lo he hecho, que ha sido inspirado en ella, pero saliéndome del personaje. Me faltaba valor para hacer lo que he hecho, que ha sido inspirarme, pero no ser fiel al personaje. Tengo que ambientar y contar qué pasaba, no puedes inventarlo, tienes que ser fiel a la realidad, pero a la vez que el personaje no fuese real, sino inspiración de una periodista como fue Margarita, que por la mañana escribía de moda y por la tarde se iba al semanario ‘El Caso’, me resulta atractivo. He estado mucho tiempo dudando, tanto que han pasado diez años. Se ve que ya tocaba.



Decía en el momento del lanzamiento que era su mejor protagonista y su mejor libro.

He disfrutado muchísimo con este juego con el lector. Es muy pretencioso decir la mejor. Ahora, en mi cabeza están todos personajes diciendo “¿yo no he sido importante para tí?” (ríe). Todos son importantes, todos te van haciendo investigar. Cuando escribí esa frase, acababa de terminar y estaba muy eufórica (ríe), pero hoy, que han pasado tres meses, quiero tanto a mis otros personajes que no sabría decirte. Hoy me retracto y digo que Margot es muy importante en mi vida, pero también lo son los otros personajes. Ya te digo que hay un poco de paranoia ahí detrás, están reivindicándose por detrás los personajes de mis otras novelas (ríe).

Habla de Margarita Landi, pero la obra también homenajea a todas esas periodistas que abrieron el camino para las generaciones actuales.

Claro. Por eso no es sólo Margarita. Eran esas mujeres que rompían con lo que estaba establecido, no sólo había que escribir de moda, de ecos de sociedad... se salían de ahí, se metían en mundos que estaban prohibidos para ellas. Para mí, ha sido muy inspirador Margarita Landi, por entrar en un mundo que era solo de hombres. Cuando ella iba a una comisaría a pedir información, no había mujeres policías, esto es 1954, hasta 1979 no había mujeres por pleno derecho en la policía.

¿Cómo se complementan el periodismo y la escritura?

El periodismo siempre me ha parecido fugaz, has trabajado tanto un tema, una noticia, que ha pasado y ya estás pensando en la siguiente. Haces una entrevista y cuando has terminado de escribirla ya estás con la siguiente. El libro pienso que siempre va a estar. Cuando entra en una casa, no se mueve, a lo mejor se lo queda un hijo... yo lo que he heredado de mi padre han sido libros, unos 5.000. No tengo sitio donde ponerlos, mis libros han crecido como estalagmitas y estalactitas (ríe).

Acaba de publicar ‘Luna roja’, pero ya tiene en mente una continuación.

Me dijeron que continuara con Margot, que se había quedado muy arriba. Yo también pienso que necesita una segunda parte. Estoy ya en ello. Lo difícil es empezar, pero una vez que has arrancado, ya no hay quién te pare, es como cuando empiezas la primera parte de una entrevista, que te pide el cuerpo acabarla. Cuando has iniciado un camino, estás nervioso porque ya está en la cabeza la siguiente historia y necesitas soltarla. Es todo muy de psiquiatra (ríe), creo que no necesito ir y sentarme en el diván de un psiquiatra, porque los libros me salvan y me hacen vivir otras vidas.