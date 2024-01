Nicolás Redondo | “Nací de izquierdas, soy de izquierdas y moriré de izquierdas, a pesar de la izquierda”

El histórico dirigente socialista vasco Nicolás Redondo Terreros, visita esta tarde la ciudad para presentar su nuevo libro: ‘No me resigno. Populismo, nacionalismo y los retos del socialismo español’. Lo hará en un acto organizado por la Tribuna Constitucional Coruñesa, en el salón de actos de la ONCE (19.30 horas, en compañía del exalcalde Francisco Vázquez.



El proyecto de esta obra nació hace algo más de un año, en 2022, por lo que Redondo aclara que el libro estaba previsto y no está influido por la causalidad posterior: su expulsión del PSOE, tras mostrarse contrario a muchas de las doctrinas actuales y, sobre todo, a los acuerdos para formar el nuevo Gobierno y la derivada ley de amnistía. Su expulsión acabó formando un capítulo del libro, el último, “pero no está influido”, indica Redondo. “Simplemente, y por desgracia, el libro confirma lo que ha sucedido después”, apunta.



Al igual que hizo en el pasado, en el libro aborda aspectos que él considera necesarios para la democracia española. Uno de ellos, “la necesidad de grandes acuerdos, no lo digo porque quede bonito, sino porque creo que el sistema político español, que nace de la voluntad de la ciudadanía, necesita de estos acuerdos”. Mira de reojo a las últimas elecciones generales e indica que el resultado, la mayoría popular y la “representación superior a las expectativas” del PSOE, daba “posibilidad” de llegar a esos acuerdos.



“¿Quien tiene la responsabilidad? Todos la tenemos, cierto es, pero, la máxima responsabilidad es de quien decidió ir por un camino sorprendente e inhóspito”, apunta Redondo en referencia a los pactos con Carles Puigdemont, ERC y Bildu para ensamblar el actual Gobierno. “El PP tiene la suya también, seguro, pero vamos a dejarnos de zarandajas, quien podría haber hecho lo correcto es el PSOE de Sánchez y no lo ha hecho”, asevera el histórico socialista. Lo que tiene claro es que “no se puede responsabilizar a los ciudadanos, sino a los políticos que han administrado muy mal ese resultado electoral”.

Elecciones autonómicas

Redondo visita A Coruña justo un mes antes de las elecciones gallegas. Cuestionado sobre el papel de los socialistas en esa cita, asegura que “no me quiero meter en el debate de los gallegos, les tengo suficiente respeto”, pero “eso no quiere decir que no exprese mi opinión”.



“Todo el mundo piensa o que gana el PP con mayoría absoluta o el Gobierno es de coalición de partidos nacionalistas y el socialista. Esas dos alternativas no las comparto”, apunta Redondo. Y sigue el hilo: “Si no gana el PP por mayoría, no sé por qué estamos destinados los socialistas a una posición subordinada a los nacionalistas; si el resultado es el que dicen las encuestas, no sé porqué no se podría llegar a un acuerdo con el PP”.

Si no gana el PP por mayoría absoluta, no sé por qué estamos destinados los socialistas a una posición subordinada a los nacionalistas gallegos



El exdirigente socialista apunta que el reduccionismo no puede ser la clave. “¿Qué obligación sagrada obliga a los socialistas a ser instrumentales para los nacionalistas? Sigo sin entenderlo y más en una tierra como la gallega”, y concluye su opinión asegurando que el PSdeG podría “coordinarse” con el PP y “sacar a Galicia adelante”.

Su futuro socialista

En el libro, se pregunta si otro PSOE es posible. “No sé si es posible, pero es posible otra política de izquierda democrática”, asegura Redondo.



“Yo o el caos, es la política de Sánchez, pero hay otras posibilidades, reformistas, mirando al futuro, con seriedad”, añade. “Otra cosa es que no se tenga voluntad de hacerlo”. Lo que dice tener claro es que “lo último que haría yo es mezclar lo menos posible al partido con el gobierno”.



Sobre si es posible su vuelta al PSOE, indica que su familia lo acostumbró a “decir lo que pienso” y no quiere elegir entre posturas que considera contrarias. Lo que sí asegura es que “nací de izquierdas, soy de izquierdas y moriré de izquierdas, a pesar de la izquierda y a pesar de mí, como decía Camus”, concluye.