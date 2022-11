Àngel Llàcer | “La energía en escena que transmite el elenco es única”

‘La Jaula de las Locas’ ya está en A Coruña. El teatro Colón acoge hasta el domingo este musical que ha hecho felices a muchos espectadores. Àngel Llàcer es su director.

Llegan a A Coruña con el equipo al completo...

Somos más de veinte en el escenario y diez músicos en directo... Venimos con todo. Me gusta explicar las cosas tal como las puse en escena en el 2018 y no me gusta ir por los sitios en versión low cost, me gusta por todo lo grande.

Y como director, ¿cómo es dirigir un equipo tan grande?

Yo siempre miro mucho cómo hago los castings. Aparte de buscar gente con talento, intento buscar gente buena de corazón y que se lleve bien. El casting yo creo que es la parte más difícil de una obra, porque la energía que vamos a transmitir desde el escenario va a ser única. Siempre busco como cuando se organizan las mesas en una boda, que dices: “A ver con quién se va a llevar bien”. Para mí es muy importante que ellos se lleven muy bien entre todos y que todos nos ayudemos.

Siempre realiza muchos proyectos, ¿de dónde saca el tiempo?

Ay, pues mira, yo qué sé (ríe). Tengo el mismo tiempo que las otras personas, la única cosa es que duermo mis horas, me organizo muy bien y entonces, si te cuidas, ya está. También porque me dedico a trabajar. Si tuviera hijos y todo eso, pues a lo mejor sería más difícil. Pero bueno, yo a veces miro mi currículum, todo lo que he hecho, y me mareo de las cosas que he hecho.

Y además da vida al papel de Zaza, interpretado también por Ivan Labanda. ¿Cómo es trabajar con él?

Es que él es tan bueno, tú le dices una cosa y él lo entiende perfectamente enseguida. La verdad es que es como un buen reloj, que sabes que no te va a fallar. Y al final es eso, que creamos familia. Yo con Ivan he hecho muchos espectáculos. Al final ya te conoces y ya sabes por dónde vas, pero eso no quiere decir que baje la exigencia, yo soy superexigente con todo el mundo. De hecho muchas veces hago castings a mis amigos con los que he trabajado y no los cojo. Es algo que yo creo que tenemos que entender todos, que una cosa es el trabajo y otra cosa la amistad, y no quiere decir que valgas más o menos, quiere decir que en ese proyecto no cuadras.

En esta obra los bailarines no están en un segundo plano para nada...

Claro, sí, las pajaritas. Porque hay mucho número de baile... bueno, a ver, ellos están en el camerino mucho rato y yo no, yo una vez que salgo a escena no lo dejo más. Pero sí, sí, porque la historia es que nosotros vivimos en Saint Tropez y tenemos un club abajo de nuestra casa, que se llama La Cage aux Folles. Allí están las pajaritas, que son los bailarines que trabajan allí. Como Albin, que soy yo, hace de Zaza, que es mi alter ego en La Cage aux Folles, Zaza es la reina de las pajaritas, es la loca más loca.

En un musical la interpretación es importantísima...

Sí, yo siempre digo que es mucho más importante explicar las canciones que cantarlas. Al final te tienes que cuidar y cantar bien, pero entonces ya entraríamos en la discusión de qué quiere decir cantar bien, son muchas cosas. Pero al final esto es teatro y lo que tienes que hacer es explicar las cosas y emocionar.

Y consiguen emocionar, porque la gente sale feliz de cada sitio por el que pasa el musical...

Uy sí, la verdad es que ha sido un éxito. Más de 400.000 espectadores lo han visto, es una pasada. Es un éxito que nos acompaña durante mucho tiempo, pero es un éxito que hacemos día a día. Es lo más emocionante; yo cuando estoy más contento es antes de empezar la función porque sé que esas personas van a salir felices del teatro, y es así, porque llevamos cuatro años haciendo feliz a muchísima gente.