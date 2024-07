Nebulossa | “Mucha gente nos dice que ‘Zorra’ les ha cambiado la vida”

Atlantic Pride, el festival nacido en A Coruña para la normalización del colectivo Lgbti, celebra hoy su séptima jornada consecutiva con la actuación, a las 22.45 horas en los jardines de Méndez Núñez, de Nebulossa, el dúo de electropop formado por la cantante María “Mery” Bas y el teclista y productor Mark Dasousa. La pareja se hizo famosa por participar en la edición de Eurovisión de este año con su tema ‘Zorra’, el cual generó una gran polémica.

¿Les ha cambiado la vida participar en Eurovisión?

Mery Bas: La verdad es que sí, ha cambiado radicalmente nuestras vidas. Hay que pensar que participar en Eurovisión era lo que queríamos. Al final, darle visibilidad a un proyecto y ser reconocido es lo que siempre quiere un artista.

¿Creen que con ‘Zorra’ han contribuido a que ese término de carácter peyorativo se resignifique?

M. B.: Sí, totalmente. Mucha gente nos ha dicho que ha sido una canción que les ha cambiado la vida. Desde gente que a lo mejor se podía sentir identificada en el sentido de que a cierta edad a las mujeres ya no nos hacen caso hasta esa mujer que no está en igualdad de condiciones.



¿Esperaban que la canción fuese a dar tanto de qué hablar?

M. B.: Sabíamos que desapercibida no iba a pasar, pero no que fuese a crear tanta polémica. Todo esto ha venido bien porque desde el momento en que se genera polémica se plantean muchas cuestiones que es sano discutir. A nosotros no nos ha afectado, hemos estado al margen intentando quedarnos con todo lo positivo.

¿Con la letra buscaban una cierta reivindicación de la mujer?

Mark Dasousa: No es que quisiéramos hacer una canción con tintes feministas o enfocada al colectivo, sino que simplemente ha habido gente que se ha identificado con ella y la ha abrazado.

M. B.: La canción es autobiográfica y forma un hilo conductor con las demás, por ejemplo, ‘Me pones a Mil’ o ‘Me ha dado porno’. Nuestras letras hablan de las relaciones tóxicas, de la gestión de las emociones, de temas que a veces nos cuesta abordar. Creo que por eso mismo estamos gustando tanto.



¿Qué significa para ustedes participar en festivales en favor de la diversidad sexual como Atlantic Pride?

M. D.: Nosotros somos una pareja heterosexual, pero hemos aprendido un montón de relacionarlos con personas del colectivo. El colectivo Lgbti nos ha abierto la mente en algunos campos y empezamos a vivir lo que es la diversidad en primera persona. Creo que debe haber una cierta transversalidad, que esto no solo vaya de festivales del orgullo o solo de heterosexuales.