​Natalia Alcayde: “La moda es el lenguaje no verbal más poderoso que existe”

Natalia Alcayde es una de las influencers más populares de A Coruña. Su contenido original, fresco y sincero sobre estilo tiene enganchadas a más de 65.000 personas. Un buen hacer que, mucho antes, ya había enamorado a El Ideal Gallego, que no quiso perder la oportunidad de que Alcayde compartiese su visión sobre las últimas tendencias del mundo de la moda entre sus páginas.

La moda ha estado siempre presente en mi vida. Creo que fui más consciente cuando realicé mis estudios de interiorismo y aprendí que la moda es un concepto global, estético y cultural que lo impregna todo. Todo es moda: el arte, la cultura, el cine, la gastronomía, la artesanía, la arquitectura… o simplemente un momento especial de nuestra vida que necesitamos expresar: una ceremonia, un nacimiento, un recuerdo, una foto, un viaje… De repente, te ves vestida y te fijas en tu pelo, tu maquillaje, tu vestido y recuerdas tu alegría o tu pena. Tu imagen y tu esencia son moda. Por eso, la moda es el lenguaje no verbal más poderoso que existe y tenemos que tenerlo presente, es tu tarjeta de presentación, para lo bueno y para lo malo.





¿Qué te animó a colaborar en El Ideal Gallego?





Soy una persona apasionada y decidida y me gusta participar en proyectos de moda interesantes y de calidad, como Estilo Ideal. Cuando me propuso una amiga mía, en la que confío plenamente, que transmitiese mis conocimientos y sensibilidades en artículos de moda para el dominical de El Ideal Gallego, no lo dude ni un segundo, la ilusión me embargó totalmente. Es un periódico que está presente en mi casa desde que tengo recuerdos, que leo diariamente, que es local, de mi ciudad… Ya llevo cinco años de artículos, de alegrías, de aprendizaje, de buenos momentos. Cuando mis lectores me escriben pidiéndome que comente diferentes temas es gratificante ver el interés que despierta la moda. Agradezco al Ideal la confianza depositada en mí y las oportunidades que me ofrece con nuevos proyectos que implican una evolución, nuevas ilusiones. La moda ha venido para quedarse.





¿Qué crees que aporta al periódico tu página dominical?





Un dominical está completo cuando habla de todos los temas de interés que un lector plural necesita, nada es excluyente. Un dominical está completo, cuando refleja un mundo actual, lleno de intereses y gustos variados. Cuando añade artículos y temas de vanguardia, todo es interesante si se transmite bien, con veracidad, buen gusto, con criterio, eso lo hace real y el lector lo percibe. La moda está presente en nuestra ciudad, las empresas del sector más importantes del mundo están en A Coruña, es una ciudad de moda con todo lo que ello conlleva. Es de obligado cumplimiento darle su espacio y así lo pensó El Ideal Gallego con esta página de moda que, orgullosamente, escribo, y siento, como mía de corazón.





¿Qué te parece la apuesta que está haciendo el periódico por la información de proximidad?





Es una evolución necesaria y natural, hay que adaptarse a los nuevos tiempos y a las necesidades que el lector demanda. Un buen periódico, como es el nuestro, no podía fallar a sus lectores.





¿Y qué opinión te merece la apuesta que está realizando por el periodismo digital?





Vivimos en el mundo de la inmediatez, donde es fundamental saber lo que está pasando a tu alrededor. Esta modernización es imprescindible porque es el reflejo de nuestra sociedad. El Ideal Gallego es un referente en nuestra ciudad, forma parte de nuestra historia, nos acompaña desde hace más de un siglo, su evolución forma parte de su crecimiento natural. Por eso está reforzando su página web, para transformarse en el periódico digital de referencia.





