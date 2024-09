Nace la primera comisión de fiestas vecinal de A Coruña tras el 'divorcio' con el Ayuntamiento

El ‘yo me lo guiso, yo me lo como’ de cara a las fiestas de barrio 2025 parece cocinarse a fuego lento entre bambalinas en las asociaciones vecinales , toda vez que la temperatura y el calentón al respecto del cartel de las fiestas de barrio no se han enfriado ni un pelo. La primera en dar un paso al frente es la de Novo Mesoiro, que ha anunciado públicamente la creación de una comisión dedicada exclusivamente a los festejos y que se encargará de gestionar la ayuda municipal y recaudar puerta por puerta.



La fórmula toma como paradigma la recaudación en las fiestas de parroquias y pueblos de toda Galicia: donaciones primero y, en función del presupuesto, contrataciones. Así se gestó la idea en El Ideal Gallego el pasado 25 de agosto, cuando varios barrios se quejaron del bajo nivel de sus celebraciones. Ahora, en vista de que el Ayuntamiento planteará una convocatoria durante el próximo otoño, prefieren adelantarse a los acontecimientos. “Estamos recopilando voluntarios y, de momento, ya tenemos vecinos y hosteleros”, afirma Víctor Lamela, presidente de los vecinos de Novo Mesoiro. “Decidimos dar el paso al frente porque, de lo contrario, es inviable. Se trata de formar un organismo con transparencia y, si lo hacemos como asociación sin ánimo de lucro, no podemos gestionar un evento de esa magnitud. Lo ideal sería realizar un cálculo de dinero y que el Ayuntamiento realice la contratación, pero no sabemos si soltarán el dinero antes o después del proceso”, añade.

La comisión de O Ventorrillo ya trabaja por su cuenta en la recaudación, pero lo hace en un sistema a tres bandas que complementa el trabajo tanto de la asociación vecinal como de María Pita, entre quienes sí existe un entendimiento.



Fórmula polémica

Según intuyen las organizaciones vecinales, la forma de organizar las fiestas en 2025, y después del proceso burocrático, pasaría porque el Ayuntamiento ingresara unos 20.000, aproximadamente, y que cada barrio hiciera lo que creyese necesario con ese dinero. “No es que lo hagamos al margen del Ayuntamiento, pero lo vemos completamente injusto, porque en la zona centro no andan con estas cosas”, recuerdan desde el barrio periférico.



Por otra parte, la asociación vecinal de Novo Mesoiro se ha desentendido de la organización de las fiestas del barrio los dos últimos años, en ambos casos por discrepancias con el Ayuntamiento y por entender que este no mostró especial interés en la celebración. “Puede que la comisión consiga unas fiestas mejores y, si no lo conseguimos, renunciaremos otra vez, porque legalmente no podemos gestionar ese dinero”, recuerdan.



Por su parte, el Ayuntamiento pide ante todo mucha calma y niega que el modelo de reparto de las subvenciones esté definido.Antes desea reunirse con los barrios y escuchar sus propuestas.