La música de Dire Straits resonará en octubre en el Coliseum de A Coruña

La lista de conciertos en el Coliseum este 2025 sigue aumentando. La última incorporación es la de The Dire Straits Experience, que llenarán el multiusos con las míticas creaciones de la banda que lideraba Mark Knopfler.

El concierto será el 24 de octubre de 2025 (21.00 horas) y las entradas ya se pueden adquirir en la plataforma de Ataquilla.

The Dire Straits Experience es un proyecto integrado por músicos como el saxofonista Chris White, que colaboró con la propia banda londinense en las giras mundiales de discos como 'Brothers in Arms' y 'On every street'.

En la piel, o en los dedos y la voz, por ser más exactos, de Mark Knopfler se pone Terence Reis. Acompañando a ambos sobre el escenario estarán también el guitarrista Richard Barret, los pianistas John Maul y Michael Bramwell, el bajista Yoyo Buys o el batería Luke Nami.