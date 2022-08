Música y alegría, los grandes ingredientes de un Noroeste repartido por la ciudad

La diversidad de oferta cultural se reparte por la ciudad. La playa de Riazor, la plaza de España, San Agustín, la Fundación Luis Seoane o la plaza de Azcárraga son algunos de los lugares donde ayer se dieron cita los coruñeses de todas las edades. Todavía con la resaca del histórico concierto de Tanxugueiras, lo que quedó claro es que lo importante esta semana es pasarlo bien, y así lo demostró la masiva asistencia de público que acudió al arenal coruñés a las 23.00 horas para disfrutar del directo de UB40.



Los británicos salieron al escenario a ritmo de ‘Here I am’, algo que todos ya tenían muy presente. La nostalgia inundó la arena con los primeros acordes de ‘Red Red Wine’ y, como no podía ser de otra forma, el recital llegó a su fin con ‘Can’t help falling in love’. Pocos minutos después, fue el turno de Baiuca, otra de las citas más esperadas de este Noroeste, que mezcla tradición con los sonidos más actuales.



Por la plaza de España pasaron Aqueelion y Bia Ferreira; mientras que en la de Azcárraga conquistaron Néstor Pardo y Eve Cornelius. A la Luis Seoane llegaron CRNDS + Inma Veiga Live AV y Músculo, mientras que Antonio Placer estuvo en la Casa Museo Casares Quiroga. Además, en la Cormelana, Judah animó a todos los asistentes.



En el mercado de San Agustín, donde tiene lugar el Mercado de discos do Noroeste, tuvo lugar la actuación del grupo de baile Loopy Hoppers, el grupo de difusión del swing jazz en la ciudad.

Divulgación



El Mercado de la Cosecha ofreció, un día más, una propuesta para todos los públicos en la plaza de España, con el objetivo de divulgar las iniciativas que están transformando el rural en un medio más próspero y sostenible. Se trata de un proyecto que forma parte de la estrategia de “impacto positivo” de Corporación Hijos de Rivera y que llegará a su fin hoy. Un aliciente adicional para completar la oferta del Noroeste.