O Museo do Pobo Galego gaña o premio Pedra do Destino

Na xornada deste sábado, 17 de maio, Día dos Museos, Amigos dos Museos de Galicia deu a coñercero premio Pedra do Destino nun ato celebrado no espazo cultural de Portas Ártabras.

Neste 2025 o premiado é o Museo do Pobo Galego "pola súa necesidade de ser, constancia e saber nos fíns e na profesionalización destas institucións".

Cartel de cego Premio Pedra do Destino 2025

O premio nesta ocasión, sinalan dende Amigos dos Museos de Galicia, consistirá nun gran cartel de cego, orixinal, dos primeiros anos do século XX, rescatado no mercado de antiguidades.

Felipe-Senén durante o acto

A entrega do galardón efectuarse no outono. Finalmente o arqueólogo Felipe-Senén insistiu no papel dos museos como "necesario complemento da educación, onde recobrar o diálogo, a igualdade e a liberdade pola paz". Cun refrixerio enxebre e brindis polo mellor futuro para os museos, convidouse aos numerosos asistentes a visitar museos para finalizar o acto.