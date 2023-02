Los muros del puerto de A Coruña lucen limpios de grafitis por primera vez en décadas tras la actuación municipal

Las pintadas, grafitis y demás recuerdos de su paso que han ido dejando generaciones de coruñeses en propiedad ajena, en este caso de la autoridad portuaria, y sin permiso son ya historia. El Ayuntamiento de la ciudad ha decidido que la normalización del vandalismo no lo convierte en normal, y por ello ha continuado su plan municipal de limpieza por la llamada carretera de acceso al puerto petrolero o, para una ubicación más acorde con las zonas de tránsito habitual, el nexo de unión entre los muelles y la avenida de Primo de Rivera a la altura de la Casa del Mar.



El aspecto primigenio de la zona portuaria podrá comprobarse en los próximos días, ya que, si bien el trabajo en las paredes está completado, faltan por pulir unos azulejos que requieren de la utilización de unos materiales especiales. Como viene siendo habitual, todas las intervenciones del servicio de limpieza conllevan entre una y dos jornadas de trabajo específico, y se enmarcan dentro de un plan especial que comenzó el Gobierno de Inés Rey en 2021.



El deterioro y afeamiento de la zona se remonta a décadas de grafiti sobre grafiti y de un progresivo aspecto de solar más propio de una película de acción o un área abandonada.



Colaboración

Uno de los puntos más curiosos y que permite que el plan no solamente funcione para el ahora es la política respecto a las llamadas firmas famosas. Fuentes municipales aseguran que la mayoría de esos referentes en el dibujo sobre pared son propensos a nuevas vías de expresión artística que encajen en la legalidad, y sobre todo que encajen en la convivencia vecinal. En cierto sentido, podría buscarse un símil con con el trabajo de los hackers clásicos y su reciclaje hacia conductas de prevención que hacen un servicio a la sociedad.



El plan municipal y la comunicación con los padres del grafiti coruñés son dos de las tres claves de un proceso integral de limpieza que, sin embargo, ni se entendería ni tendría la dimensión que ha cobrado de no haberse creado la Oficina Virtual del Grafiti. Se trata de un servicio abierto para llamadas de los ciudadanos y la respuesta a las mismas. Es decir, un canal de recepción de avisos y denuncias para llegar donde los ojos de los responsables municipales no alcancen a hacerlo.

Las cifras hablan de una actividad no solamente creciente, sino que se multiplica a una gran velocidad. Entre septiembre de 2021, momento de la creación de la Oficina Virtual del Grafiti, y junio de 2022 la cifra fue de 4.500 pintadas eliminadas, mientras que a comienzo de año la misma ya había crecido hasta las 8.500. En total, la media es de más de 2.000 por cada uno de los meses del mandato de Inés Rey.



Y es que la UTE A Coruña Limeza, como así se llamada la brigada de intervención, ejerce como un servicio de emergencias cualquiera al servicio de cualquier ciudadano.