O Mural pide a la Xunta que supervise la "inactividade" municipal para proteger la obra de Lugrís

La asociación cultural O Mural solicita a la Xunta de Galicia que supervise lo que tildan de "inactividade" del Ayuntamiento en lo tocante a la protección de los murales de Urbano Lugrís de la calle Olmos.

La entidad explica que han solicitado del Gobierno gallego que "exerza a súa competencia de fomentar as medidas e actuacións dirixidas a garantir a protección do patrimonio cultural de Galicia", por lo que reclaman que "esixa ao Concello que leve a cabo as probas analíticas e ensaios para os que está autorizado".

Se refieren desde O Mural a las pruebas a las que fue autorizado el Ayuntamiento el pasado 18 de abril por el servicio de Patrimonio Cultural de la Xunta. Se trata de tomas de muestras para analizar, así como ubicación de protecciones puntuales de seguridad o de testigos para comprobar la evolcuión de algunas grietas en los muros, entre otras medidas catalogadas como "urxentes".

Es por este motivo por el que O Mural vuelve a reclamar a la Xunta que supervise la actividad municipal, pidiendo que se lleven a cabo dichas medidas. Cabe recordar que hace unos meses desde María Pita se reclamaba a los propietarios del inmueble una serie de actuaciones para salvaguardar estos murales y que, en caso de que no los llevaran a cabo, los ejecutaría el Ayuntamiento de manera subsidiaria. El coste de estas actuaciones se cifra en unos 90.000 euros.