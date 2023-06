Mundos Digitales expande sus fronteras en su XXI edición

El congreso internacional de animación, efectos visuales y nueva media, Mundos Digitales, se celebrará del 6 al 8 de julio en Palexco, expandiendo sus fronteras. Su director, Manuel Meijide, explicaba esta mañana en la presentación de la cita que, además de las disciplinas habituales, este año entrarán "en juego nuevos aparatdos", como la IA o todo lo vinculado a producciones virtuales.

Mundos Digitales se presentó esta mañana con la presencia de la alcaldesa, Inés Rey, del presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, el director del Agadic, Jacobo Sutil, y el rector de la UDC, Julio Abalde.

Era Abalde quien recordaba que "Mundos Digitales xa fai moitos anos foi consciente de que aquí na Coruña existía un ecosistema claramente vinculado para o desenvolvemento do sector dixital, de contidos dixitais, que é do que forman parte dese sector extenso que é o TIC", a lo que añadía que la UDC, "desde fai tempo, está traballando para que este evento teña unha parte relacionada coa formación". Por su parte, la regidora coruñesa aseguraba que Mundos Digitales "xa é unha cita obligada" y "da boa mostra da raíz que ten na cidade".

A este respecto, Meijide reseñaba que es "un evento de la ciudad, donde la ciudad es muy importante" y que, pese a que han tenido ofertas para que el evento se celebre en otras ciudad, e incluso continentes, "creemos que Mundos tiene que ser A Coruña".

Programa

La programación de Mundos Digitales se puede consultar al completo en su web. Entre los aspectos destacados de la misma, Meijide destacaba que el Premio Especial, por la trayectoria profesional, recaerá en Juan Cañada, Director of Graphic Engineering de Epic Games, empresa responsable de juegos como 'Gears of War' o 'Fortnite' y propietaria de los motores 'Unreal Engine', que usan multitud de videojuegos de otras compañías.

La Feria de Empleo, "la más importante de Europa", contará incluso con una empresa australiana y se buscarán 62 perfiles distintos, 16 más que el año pasado. Además, la imagen del evento se centrará en la coproducción española y china 'Dragon Keeper', que se estrenará entre finales de 2023 o principios del 24.

Por el evento pasarán también, entre otros, el FX Supervisor de 'Avatar. The way of water', David Caeiro, exalumno de la UDC; el diseñador de personajes de la cinta de Guillermo del Toro 'Pinocho', Carlos Grangel; el director de animación Christian Dan Bejarano, que participó recientemente como animador en la película 'Super Mario Bros'; o el divulgador Carlos Santana, conocido en sus redes como 'Dot CSV', escecializado en el campo de la IA y con cerca de 800.000 suscriptores en Youtube.