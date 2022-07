Mundos Digitales cumple veinte años a la vanguardia del mundo audiovisual y de la animación

Mundos Digitales llega a su edición número veinte con gran participación de ponentes internacionales. Se celebra desde hoy hasta el sábado en Palexco, con un especial protagonismo de tecnologías en auge como la combinación del mundo real con el virtual, o el 4D. La presentación tuvo lugar ayer con la presencia de su director, Manuel Meijide, y del director de Agadic, Jacobo Sutil.



Ya son unas 1.200 las personas inscritas para el congreso, que vuelve con una programación renovada que apuesta por la vanguardia. Para acudir al congreso, de tres días de duración, es necesario formalizar la inscripción a través de su web.



Entre los platos fuertes de Mundos Digitales se encuentra su feria de empleo, que se consolida, según señala la organización, como la segunda más importante de Europa. Según la organización, el sector necesita incorporar un gran número de profesionales de diferentes perfiles para las producciones que se están llevando a cabo. La conferencia plenaria corre a cargo del director de investigación y tecnología de Netflix, Paul Debevec, que ofrece una ponencia sobre cómo iluminar correctamente en producción virtual. Otras sesiones que tienen lugar hoy son ‘Dando Vida a los personajes’, de la mano de Craig Caldwell, o ‘Animando con gusto’, a cargo de Arturo Paiva. Asimismo, se presentarán en la ciudad algunos de los proyectos de mayor relevancia este año en el panorama internacional. Entre ellos se encuentran ‘Bush’, de Skydance Animation o ‘The Bridgerton’, de la compañía londinense One of Us.

Mundos Digitales cuenta con el respaldo de compañías creadoras de contenidos y distribuidores. Gracias a esto, impulsa encuentros de máximos representantes del sector, desde los que se arrojará luz sobre las claves del sector de cara al futuro.

A la vanguardia de la creación

El congreso, que cada vez tiene una mayor proyección internacional, con asistentes de diversas partes del mundo, también tiene espacio para los reconocimientos a los profesionales más destacados. En este sentido, el Premio Especial 2022 le será otorgado a Paul Franklin, responsable de los efectos visuales de producciones como Harry Potter y Batman Begins, entre otras.



Mundos Digitales apuesta por detectar las nuevas tendencias, como los apasionantes mundos de la realidad mixta o el metaverso. Además, el fomento del talento en el sector digital es otra de sus líneas de actuación. De este modo, el sábado tendrá lugar en Afundación una jornada gratuita que tendrá como tema central el sector de los videojuegos. La actividad busca dar a conocer las líneas de apoyo existentes para el sector, analizar la situación y acercar la realidad actual de este ámbito a los nuevos desarrolladores, estudiantes y jóvenes. Esto es especialmente importante ya que muchos de los profesionales del futuro se encuentran todavía en formación, algo que se manifiesta con los grados de la Universidad de A Coruña especializados en este campo. Un ejemplo son el grado en Comunicación Audiovisual, el grado en Contenidos Digitales y el posgrado en Videojuegos, aunque este último se imparte en Ferrol. Manuel Meijide, director de Mundos Digitales, afirma que en la actualidad confluyen en la ciudad el talento, la formación y el apoyo institucional, lo que puede suponer, dice, un caldo de cultivo para volver a colocarse como punto de referencia del sector, tal como sucedió hace veinte años con la película El Bosque Animado.

El sector de los videojuegos y de los efectos digitales, un ámbito que crece cada vez más

Las barreras geográficas tienen ya menos importancia que en el pasado. La pandemia ha puesto de manifiesto que los sectores implicados en el desarrollo económico están cada vez más globalizados. El teletrabajo ha venido para convivir con la presencialidad. Manuel Meijide, director de Mundos Digitales, señaló en la presentación del congreso que desde España ya se realizan los efectos de grandes producciones internacionales, aunque muchas veces pase desapercibido para el gran público. Algunos de los efectos para Juego de Tronos o de los contenidos para los anuncios de la Super Bowl se realizan en el país, señala. Por su parte, el director de Agadic, Jacobo Sutil, recordó que el sector de los videojuegos facturó en 2021 en España 1.795 millones de euros. La Xunta ha impulsado la creación del HUB Audiovisual Industria Cultural para impulsarlo en Galicia. Muestra de la globalización del sector y la importancia de generar sinergias, es el proyecto que da imagen este año a Mundos Digitales. Se trata del videojuego ‘Sky: Children of the light’, creado por un estudio coreano. Una decena de representantes de la compañía formarán parte del congreso.