Moncho Borrajo | “Menos que soy homosexual, que lo dije yo, todo es una duda constante, no saben catalogarme”

Después de 53 años, Moncho Borrajo se despide de los escenarios hoy (20.30) en ‘casa’, en el teatro Colón. Lo hace siendo consciente de que su autenticidad y sinceridad siguen intactas y sabiendo que no dejará todo de lado, ya que seguirá dibujando, escribiendo, colaborando en la radio y, como novedad, impartiendo clases de teatro unipersonal e improvisación.

Ahora que se acerca esta última fecha, ¿da pena dejarlo?

Sí, es un plato chino, agridulce. Es amargo porque son 53 años. Cuesta, es tu vida, tu trabajo, lo que has hecho durante tantos años, le has dedicado tu vida a los demás. Hace poco me preguntaban que cómo me definía. Como médico del alma, he curado muchas tristezas, he hecho reír a mucha gente con problemas.

Nunca se ha casado con nadie.

Mira, creo que todos estos años han sido una lucha porque siempre he sido políticamente incorrecto. Para los de derechas, soy de izquierdas, para los de izquierdas, soy facha... menos que soy homosexual, que lo dije yo, todo es una duda constante, no saben catalogarme (ríe). Lo que pasa es que los de izquierdas no recuerdan cuando me metía con la derecha y los de la derecha ahora olvidan que también me metí con ellos, entonces es un problema de memoria histórica, que como la manejan tan bien, hacen lo que quieren. Pero estoy muy contento, porque creo que he cumplido un papel en la sociedad.

Eso le ha costado reconocimientos oficiales.

No tengo ningún premio oficial. En mi museo, en Baños de Molgas, hay como 200 premios, pero ni uno de la Xunta, ni del Estado... Al principio, me enfadaba, ahora no, ahora me gusta, no me lo dieron porque no han podido conmigo, carallo (sonríe), no lograron que me arrodillara. Y eso la gente lo sabe.

Tiene que estar siendo una gira emotiva.

Cuando empecé la gira, en Vigo, acabó todo el teatro cantándome “adiós, con el corazón”, imagina, chorei como un tolo, entré al camerino como María Magdalena. Imagínate este sábado lo que me puede pasar, voy a adelgazar (sonríe). No soy nada pedante, soy humilde, pero he escrito veintitantos libros, tengo casi 100 exposiciones de pintura, todos estos años en los teatros, pero nunca me lo creo, siempre dudo de todo lo que hago... Pero también soy de los que pienso que siempre se pueden hacer mejor las cosas.

Haciendo balance de estos 53 años, ¿cuál es el secreto para estar tanto tiempo en el escenario?

Ahora sí que voy a ser pedante (ríe): la autenticidad. He sido muy auténtico siempre. Desde no negar mi homosexualidad en tiempos muy difíciles, hasta no bajar la cabeza delante del poderoso. Luego hay algo que me dieron mis padres, que me enseñaron a no tener odio. Me parece muy importante. Mi autenticidad es algo que se puede comprobar en las entrevistas, no han cambiado mis opiniones, ni mi forma de pensar, han evolucionado.



Hace poco escuchábamos a una política en el Congreso decir que no sabía de dónde sacábamos el ‘gracejo’ los gallegos.

Pues muy sencillo, señora, del ingenio y la cultura. Los gallegos tenemos un arma, somos listos, pero nos hacemos los parvos (ríe). No hay cosa mejor que hacerse el parvo. Tenemos un sentido del humor increíble, diga lo que diga la gente. Tenemos una cosa, y es que la gente a veces no se ríe, dice “carallo, como a tirou”. No somos de “JA JA JA”, somos más de esa frase tan gallega de “non da puntada sen fío”. Fíjate si tenemos sentido del humor curioso que tenemos a Castelao, a Camba...