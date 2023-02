Moly y Negra buscan hogar

Moly: No podemos evitar volver a enseñaros a Moly, porque no podemos entender que nadie se haya enamorado ya de esta belleza de siete meses, que ya está castrada, testada... Moly era la más tímida de sus hermanos, y decimos era porque ahora mismo es un amor de gata, cariñosa y juguetona. Es sociable con perros y gatos y merece encontrar un hogar donde crecer feliz. De verdad que nadie le va a dar una oportunidad? No hay más que ver su foto para contagiarse de toda su bondad y del cariño que puede aportar a cualquier hogar.

Negra es un cruce de Labrador de cuatro añitos que ha perdido su hogar y busca encontrar otro lo antes posible. Es un animal noble que agradece las caricias suaves y que si te sientas con ella viene a buscar mimos, algo que demuestra que es verdaderamente cariñosa. Negra merece un hogar donde recibir mucho cariño y que sea para toda su vida. Ojalá alguno de vosotros os animéis a venir a conocerla en persona y que Negra os robe el corazón. Seguro que solo unos minutos con ella bastarán para que os la queráis llevar a casa para que pase a formar parte de forma esencial de vuestra familia.