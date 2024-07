Milena Busquets reflexiona sobre la contradicción en la primera de las MOP Talks

La Fundación Marta Ortega Pérez (Fundación MOP) celebró la primera edición de las MOP Talks, un ciclo de encuentros abiertos al público con personalidades relevantes de la cultura y la creación contemporáneas, y que se estrenó con la escritora Milena Busquets, que despertó la complicidad del público gracias a su espontaneidad y desparpajo. “Es porque estoy nerviosa, normalmente soy mucho más tranquila”, dijo la autora de ‘También esto pasará’ (2015), ‘Las palabras justas’ (2022) o la recientemente publicada ‘Ensayo general’.



La conversación con Javier Aznar, creador del podcast ‘Hotel Jorge Juan’ fluyó sin obstáculos y generando risas continuas. Sobre un eje central, el de las contradicciones, la escritora charló de su proceso literario, de su vida personal o su pasión por la moda, entre otros temas, dejando auténticas perlas: “No quieres realmente a alguien que no has odiado en algún momento”, comentó, además de señalar que “la gente fascinante es la gente contradictoria” y que “ser coherente no sirve en la vida personal y no sirve en el arte; no ser coherente es la forma de intentar ser feliz”.



Ortega y Torretta, presentes

Con Marta Ortega y Carlos Torretta en primera fila y ante un aforo de 200 personas, Busquets relató cómo se convirtió en escritora y las penurias de su profesión. “En esta idea de que los escritores somos seres superiores y venimos de un mundo sesudo, no acabamos nunca en sitios impresionantes como este”, expresó en referencia al lugar de las charlas, el centro MOP del Muelle de Batería. Ambos conferenciantes firmaron ejemplares al término de la sesión y las librerías locales Berbiriana y Moito Conto contaron con un espacio de venta dentro de la nave para que los asistentes pudieran adquirir sus obras.



El próximo lunes las MOP Talks continúan con Nick Knight, uno de los fotógrafos de moda y artistas visuales más influyentes del mundo. Fundador y director de SHOWstudio.com, es conocido por sus colaboraciones con diseñadores como John Galliano y Alexander McQueen; por sus campañas publicitarias para marcas como Burberry, Chanel, Fendi, Christian Dior, Lancôme o Swarovski y por sus vídeos musicales para Björk, Lady Gaga y Kanye West. Las invitaciones para esta cita se agotaron este lunes en pocos minutos.



El día 29 cerrará esta programación el arquitecto David Chipperfield. Las entradas salen al público el próximo día 22 a las 11.00 horas.