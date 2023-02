Miguel Lorenzo exige al Ayuntamiento que se reúna con los conserjes de las instalaciones deportivas

El candidato del PP a la Alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, reclama al Gobierno municipal que se reúna con los conserjes de las instalaciones deportivas municipales para resolver sus problemas, ya que están prestando el servicio sin contrato desde el pasado 15 de enero y se quejan por sus condiciones de precariedad laboral.

El candidato a la Alcaldía y el concejal Roberto García se reunieron con representantes de los trabajadores, que trasladaron los problemas con la empresa por la pérdida de poder adquisitivo por no actualizar sus nóminas según el IPC, por el impago de atrasos correspondientes a 2022, por no respetar la bolsa de trabajo del personal por antigüedad, por el abuso de los contratos por horas y porque hay trabajadores con más de 15 años de antigüedad que cobran mucho menos que otros de otras administraciones en instalaciones deportivas con las mismas funciones.

Miguel Lorenzo se comprometió a que el criterio de precio no sea el único para adjudicar contratos, “porque son los trabajadores quienes pagan las consecuencias. Tiene que haber un equilibrio entre calidad y precio en las licitaciones para que tengan todas las garantías”.

Los trabajadores exigen control sobre cómo la empresa presta el servicio y la revisión del convenio y de los complementos para que no existan diferencias laborales, a lo que se une que el contrato finalizó el 15 de enero de 2023, por lo que es necesario licitar cuanto antes el nuevo para que dejen de prestar el servicio en precario. El gobierno municipal se comprometió en junio de 2022 a sentarse con ellos para estudiar el nuevo contrato y licitarlo cuanto antes, y no volvieron a tener noticias hasta hace unos días, cuando les trasladaron que no sabían si los pliegos estarían listos antes de las elecciones.

El candidato popular reclama al Gobierno municipal que se reúna con los trabajadores cuanto antes para encontrar soluciones a sus problemas e informarles sobre fecha en la que se licitará el nuevo contrato para dejar de prestar el servicio en precario.