Miguel Lorenzo, candidato del PP a la Alcaldía de A Coruña, presenta su web y redes sociales

“Con corazón, con liderazgo, contigo”. Este es el lema de campaña del portavoz municipal del PP y candidato a la Alcaldía, Miguel Lorenzo, con el que pretende estar cerca de los ciudadanos y realizar una escucha activa de las necesidades, problemas y propuestas de los coruñeses. Para ello habilitará un canal a través de WhatsApp, además de contar con su nueva web de cara a las municipales, www.miguellorenzo2023.com, y unos renovados perfiles sociales donde dará a conocer su proyecto de ciudad y su personalidad.



El candidato popular estuvo acompañado por el portavoz de la campaña, Roberto Rodríguez, que dio todos los detalles de esta “ventana abierta a todas las personas que deseen conocer nuestro camino hacia la Alcaldía”. Lorenzo aseguró que no perderá su esencia “de calle”, por lo que seguirá visitando los barrios. “Los ciudadanos necesitan un cambio y eso es lo que me transmiten, se necesita diálogo permanente”, dijo.

En cuanto a los ejes de su campaña, Miguel Lorenzo señaló como prioridad los colectivos vulnerables. “Buscar el bien de las personas que lo están pasando mal. Más de 10.000 familias tienen problemas para llegar a fin de mes”, indicó. No es el único asunto, y es que el popular dejó claro que “A Coruña tiene que ser de nuevo un referente con liderazgo. Se necesita una calidad de vida, una ciudad más limpia, más segura y con movilidad sostenible con razón y consensuada con los vecinos”.

Pisos turísticos



Lorenzo incidió en la problemática de la vivienda en la urbe, al tiempo que la Marea Atlántica denuncia el “bloqueo” de Inés Rey para llevar a pleno una moción que, según la formación, permitiría frenar la proliferación de viviendas turísticas, que ya superan en 200 el número de inmuebles destinados al alquiler tradicional.

“Desde hace siete años no hay política de vivienda. Hay nueve millones, tal y como dijo la Marea, pactados para esta política que no se han ejecutado. No se ha construido ni rehabilitado en muchos años. El Ayuntamiento tiene que liderar y que se construyan viviendas; espacio hay, pero hace falta voluntad”, afirmó el portavoz municipal del PP. Como solución al alza de pisos turísticos, Lorenzo propone el diálogo. “Este debate con la Marea denota la debilidad del Gobierno municipal. Hay que regular el sector turístico”, concluyó.