Miguel Lorenzo: “Alguien tiene que explicar en qué beneficia a los coruñeses perdonar 7,3M€ a la concesionaria de Nostián”

El portavoz del Grupo Popular, Miguel Lorenzo, ha afirmado que el BNG "ha dejado de ser oposición hace mucho tiempo. Son cómplices necesarios del gobierno municipal para todo y creo que en contra de las propias políticas que siempre ha hecho el Bloque. Lo vimos ayer. De oposición nada, están consintiendo todas las desfeitas del gobierno”.

“Nosotros presentamos una moción pidiendo que se justificara el acuerdo entre el Concello y la concesionaria de Nostián para rebajarle 7,3M€ y de pronto vemos que el Bloque presenta una enmienda de sustitución y el PSOE otra que ninguna se refiere al acuerdo y entre ambos transaccionan y votan la suya para no votar la del PP. Me gustaría que alguien explicara por qué este acuerdo y en qué beneficia a los coruñeses que perdonar 7,3M€ a una empresa que tiene que devolver ese dinero al Concello. Alguien lo tendrá que explicar y nadie lo hace”, explicó.

El portavoz del PP en A Coruña se preguntó en numerosas ocasiones en qué beneficia el acuerdo entre el Concello y al concesionaria de Nostián: “Yo oí al señor Lage decir que este acuerdo beneficia al Concello. ¿Y a los coruñeses? A los coruñeses no nos beneficia, cuando llegue el recibo de la basura, ¿vamos a estar beneficiados en esta condonación de esta deuda? Y mi pregunta es el porqué. El juez lo que ha aprobado es la transacción entre dos partes, pero no ha dictado una sentencia sobre el fondo del asunto que analizara la reclamación. Al juez le llevan un acuerdo y dice si ustedes me lo presentan que son las partes en litigio, es legal, no hay perjuicio de terceros en el sentido jurídico, no en el coloquial y el juez no tiene más obligación que aprobarlo".

“Lo que vi ayer fue este cambalache, este compadreo entre BNG y PSOE, que lo ha habido ya en los presupuestos y en las bases de ejecución o en la cuestión de confianza, donde hubo un postureo del Bloque: yo no confío en usted pero le voto todo a favor. Es la realidad en la que nos movemos con este gobierno municipal, por eso soy muy crítico con el señor Jorquera porque se viste de oposición. De oposición nada, están consintiendo todas las desfeitas de este gobierno", finalizó.