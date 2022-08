Mercados y rastrillos de calidad: el comercio de la Ciudad Vieja quiere potenciar su actividad

La Feria Medieval es el gran evento que se celebra cada verano en la Ciudad Vieja. Con permiso de la pandemia, que obligó a su cancelación durante dos años, este mercado medieval cosecha 26 ediciones a sus espaldas, pero ahora los comerciantes del casco histórico buscan desestacionalizar la zona para generar impacto el resto del año.



Por ello, desde la Asociación de Comerciantes Ciudad Vieja (Aceca) trabajan para desarrollar rastrillos y mercados “de calidad, potentes y avanzados, que consoliden la zona como un área comercial no solo en verano”, asegura el presidente de la entidad, Adolfo López. Eso sí, esta iniciativa no corre prisa, ya que “lo importante es hacerlo bien”. “Tenemos que hablar y hacer propuestas consolidadas. Si no es ahora, será el año que viene”, añade el portavoz de los comerciantes.



Las fiestas y los conciertos en María Pita, así como los recitales que se celebraron en la propia Ciudad Vieja del Noroeste Estrella Galicia, supusieron un empujón de visitantes para el casco histórico. “Lo que hace María Pita repercute directamente en la zona. Ha habido un movimiento de gente importante, ya no solo turistas. Esta es una zona muy estacional y estamos en el momento álgido, que empezó con la Feira das Marabillas y que cosechó una afluencia similar a la de 2019”, expone el portavoz de Aceca. A la espera de lo que pasará a partir de septiembre, “cuando se anuncian nubarrones de crisis y ya conocemos lo duro que es”, el verano en el barrio está resultando “muy positivo”.

Fiestas del Rosario

Los vecinos de este distrito han solicitado al Gobierno local organizar las Fiestas del Rosario de este año. Entre las primeras ideas planteadas por parte de los residentes se encuentran una sesión vermú en la calle de Troncoso, así como un torneo deportivo organizado por el colegio Dominicos. Todo ello, sin embargo, dependerá de la decisión del Ayuntamiento, ya que el planteamiento es coordinarlas conjuntamente.



En ese sentido, la Asociación de Comerciantes de la Ciudad Vieja también quiere mostrar su voluntad de continuar la actividad en el barrio y se muestra dispuesta a cualquier tipo de reunión, ya que toda iniciativa “repercute positivamente en la zona”. En los próximos días la Asociación de Vecinos de la Ciudad Vieja comenzará una campaña para reclutar asociados, por un coste de veinte euros anuales, y para actualizar el censo.