Menos coches y más plazas facilitan el aparcamiento en A Coruña

Aparcar siempre requiere de paciencia en A Coruña. En los últimos años, el número de plazas de aparcamiento contabilizadas, que incluyen todas menos las zonas libres en la vía pública (ORA y aparcamientos, incluidos garajes comunitarios) ha escaseado cada vez más. Según datos del propio Ayuntamiento, en 2017 había 17,86 plazas por cada cien vehículos matriculados. Eso fue la mejor proporción de estacionamiento alcanzada en la ciudad, pero luego comenzó a bajar durante los siguientes cinco años hasta llegar a los 16,6. Sin embargo, esta tasa comenzó a subir en 2023, y se espera que esta tendencia continúe, sino que sea cada vez más pronunciada, a medida que vayan saliendo a la luz los datos de 2024.



La razón principal es un descenso en el número de turismos matriculados en la ciudad: 115.566, según los últimos datos proporcionados por el Gobierno local. Es la cifra más baja desde 2018, cuando se registraron 115.219, pero no supone un brusco descenso. El pico del parque móvil de A Coruña se alcanzó en 2011, con 120.080 turismos matriculados. Después el número comenzó a bajar, a medida que los efectos de la crisis de 2008 se hicieron cada vez más patentes, pero se habían estabilizado alrededor de los 117.000 con varios altibajos. Si esta cifra vuelve a crecer o no, solo el tiempo puede decirlo.

La urbanización de Xuxán permitió ganar 1.850 plazas



En superficie

Lo que sí está claro es que el aparcamiento está creciendo. No tanto el regulado como el de superficie. Este no viene contabilizado en las cifras oficiales, pero se estima en más de 37.708 plazas en 2021 y, desde entonces, la ciudad no ha hecho más que crecer, añadiendo nuevas barrios con nuevas calles, como Xuxán (antiguo Parque Ofimático), cuya urbanización finalizó en julio, lo que supuso añadir 1.850 plazas.



Tampoco hay que olvidarse del otro gran desarrollo que está viviendo la ciudad en estos momentos: San Pedro de Visma. Serán 2.476 las plazas libres que se construyan allí, sin contar el aparcamiento público ni los garajes comunitarios. Es decir, que en unos pocos años se habrán superado las 42.000 plazas libres.

En el lado negativo, estas nuevas plazas se encuentran en la periferia, pero existe también un plan que puede cambiar de manera radical el aparcamiento en el centro. En el borrador de bases estratégicas de Coruña Marítima, se incluye la construcción de un aparcamiento subterráneo de nada menos que 4.000 plazas en el muelle de Linares Rivas. Esto permitiría despejar de coches gran parte de la ciudad, porque se trataría del segundo aparcamiento público en tamaño (solo por detrás de Marineda City).



En batería

En los últimos años, el Ayuntamiento, ya con la Marea Atlántica, se había embarcado en una política de peatonalizaciones y/o humanizaciones que pasaba por eliminar estacionamiento en favor de aceras más anchas para favorecer la circulación peatonal. Pero, por otro lado, y al mismo tiempo, la Concejalía de Movilidad ha buscado zonas donde se podía reordenar el aparcamiento en batería.

Espacios en batería en la avenida de Oza



La plaza de Pontevedra, la calle de Pla y Cancela o la avenida de Arteixo se reordenaron en batería en algunos tramos. Esta política ha sido exitosa, con una excepción: la avenida de Os Mallos, donde el Ayuntamiento ha anunciado que retirará el aparcamiento en batería porque los coches mal aparcados obstaculizan el paso de la línea 11.



Disuasorios

Otro avance en materia de movilidad se consiguió recientemente, cuando la alcaldesa inauguró a mediados de mes, en Pedralonga, frente a la pasarela y junto a la Ciudad de las TIC, 55 plazas. Es el segundo aparcamiento disuasorio de la ciudad desde octubre de 2015, cuando se inauguró el de Lonzas, con 176 plazas.



La Xunta cuenta desde junio de 2021 con un estudio que propone instalar tres aparcamientos disuasorios en la periferia coruñesa aprovechando los fondos europeos Next Generation: uno en el apeadero de O Burgo, otro en O Temple y el tercero, frente al colegio de Santa María del Mar. Habrá que esperar para verlo. Mientras tanto, el Ayuntamiento sigue arañando más espacio: al soterrar un tramo de raíles de tranvía en el Paseo Marítimo ha ganado 76 plazas libres.