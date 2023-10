Mazos, arietes y un perro para detener a un vecino del Agra del Orzán

Agentes del Instituto Armado irrumpieron a primera hora de la mañana del miércoles en una vivienda de la calle Comercio, en el Agra do Orzán. Se trata de una operación contra el narcotráfico, que se encuadra dentro de una mayor que tuvo lugar en Vilanova, según fuentes de la Benemérita, y en el que está implicado el narco Juan Carlos Santórum. Se trata de la operación Mar Rice, que acaba de concluir.

Miembros de Usecic (Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia), provistos de mazos y arietes, derribaron la puerta: "Les oímos gritar ¡Guardia Civil!", explica un vecino que observaba en la calle el dispositivo. La operación estuvo dirigida por el EDOA (Equipo Delincuencia Organizada y Antidroga) a requerimiento del juzgado que sigue la causa, que se halla todavía bajo secreto de sumario.

El miércoles, según las mismas fuentes próximas al Instituto Armado, el juzgado emitió un "auxilio judicial" para que los efectivos de la Comandancia de Lonzas procedieran a la detención y registro de este sujeto, sospechoso de formar parte de la banda. Un perro de la Unidad Cinológica participó en el registro, que se prolongó varias horas.

El perro de la Guardia Civil que participó en la operación | Javier Alborés

El vecindario, normalmente muy tranquilo, observó expectante la actuación. El de Agra do Orzán no fue más que uno de los ocho registros que se realizaron en distintos puntos de la provincia, igual que el detenido no fue más que otro de los ocho arrestados. En total, el Instituto Armado se hizo con 148 kilos de hachís, cinco de cocaína, y 680 gramos de MDMA, una droga de diseño, también conocida como metanfetamina o éxtasis.