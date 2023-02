La mascarilla se resiste a desaparecer en el transporte público de A Coruña

Minutos antes de subirse a la línea 11, Javier aseguraba que el uso de la mascarilla dependerá de lo lleno que vaya el bus. "Si va medio vacío y con las ventanas abiertas, no me la pondré; pero si hay mucha congestión, sí". Este es el pensamiento generalizado de los usuarios consultados, que, si bien celebran la vuelta a la normalidad, optan por la precaución ante la existencia de otros virus estacionales. "Si no hay mucha gente me la quitaré, pero muchas veces en hora punta el bus va abarrotado y me da miedo contagiarme de la gripe, por ejemplo", dice María del Carmen, mientras espera en la parada de Juan Flórez, 86. Emma también se resiste a abandonar el cubrebocas de su rutina diaria. "La pienso llevar porque te cruzas con mucha gente y no me fío del todo", explica.

El fin de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el transporte público también cogió por sorpresa a algunas personas, como Javier. "No lo sabía, pero ahora por supuesto que entraré al bus sin ella. Después de tanto tiempo lo estoy deseando", comenta. Con echar un solo vistazo a las líneas del servicio se puede comprobar que esta división se ha extendido entre los usuarios. En la parte trasera de algunos buses, como la línea universitaria, los jóvenes vuelven a verse las caras. Mientras, en la parte delantera, donde se concentra gente de mayor edad, reina la precaución.

En los taxis la medida es celebrada por todos. Los conductores llevarán mascarillas de repuesto en los vehículos por si algún usuario reclama su uso, pero muchos han festejado el fin de la obligatoriedad poniéndose las gafas de sol y disfrutando de los recorridos con una mayor sensación de libertad. El presidente de Radio Taxi, Antonio Vázquez, considera que este es un gran paso hacia la normalidad, además de eliminar problemas que se daban de forma diaria, cuando muchas personas intentaban acceder a los vehículos sin mascarilla por despiste.