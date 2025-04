La Marina ya está cerrada entre Correos y el Rosalía para la reforma de los Cantones: así queda el tráfico

Este martes, 1 de abril, se cerró al tráfico el único tramo que sufrirá un corte durante la remodelación de los Cantones. La avenida de La Marina entre Correos y el teatro Rosalía de Castro se cerró a media mañana en una incidencia de tráfico que durará unas cinco semanas, aproximadamente hasta el 5 de mayo.

Pese a la espectacularidad del corte, ya que es una de las zonas más céntricas y turísticas de A Coruña -de hecho, de los primeros que pudieron verlo fueron los pasajeros del crucero Arvia que llegó este 1 de abril al Puerto- el ayuntamiento espera que no se produzcan grandes atascos, puesto que la Marina es una zona de tráfico restringido.

Durante los trabajos, en los que se quitará el asfalto actual para colocar firme de hormigón, no podrán circular los vehículos, mientras que cuando finalicen las obras no habrá cambios con respeto al tráfico actual, y los coches seguirán pudiendo acceder hasta la altura de la Autoridad Portuaria, si bien se espera que exista un tráfico residual en el primero tramo (desde la plaza de Mina), ya que además de las personas residentes, el único paso de turismos que se espera es lo de las personas usuarias del aparcamiento subterráneo, al no haber más salida con el cierre de Entrejardines.

El corte afectará también a los autobuses. Las líneas 1, 1A, 2A, 3, 5, 7, 17, 23 y 23A tendrán que circular entre el Abente y Lago y la plaza de Ourense, tanto de ida como de vuelta, por la avenida del Puerto y el túnel de O Parrote. Además, las líneas 3, 5 y 7 solo tendrán modificado su recorrido en dirección Monte Alto, por donde tomarán el desvío desde la plaza de Ourense hasta Ánimas, manteniendo su recorrido habitual en la otra dirección. En el caso de la línea 3A, tomará el desvío solo en su recorrido hacia Los Rosales. Circulará por la avenida del Puerto hasta Sánchez Bregua, donde girará hacia Juana de Vega retomando su recorrido habitual. El Ayuntamiento ha dispuesto un mapa completo para conocer los cambios.

En cuanto a los autobuses metropolitanos, también tendrán que cambiar sus recorridos todas las líneas que tengan como origen o destino el Hospital Abente y Lago. Así, Alsa Cal Pita ha informado que los buses A4, B2, B7 y B16, en vez de circular por la Marina lo harán por la avenida del Puerto, donde se han habilitado paradas provisionales a la altura de los edificio de La Terraza y Palexco. Además, la parada del Abente y Lago se traslada a la del Castillo de San Antón, en la antigua plataforma de las Ánimas.