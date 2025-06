María Pita celebra uno de los plenos con mayor repercusión ciudadana

Durante el día de hoy tendrá lugar en María Pita uno de los plenos más importantes en un año en el que se han registrado ya una cuestión de confianza y una moción de censura que no prosperó. Sin embargo, más allá de la polémica y los cruces de reproches típicos de la política, en la sesión de este jueves se debatirán varias normativas que regulan el día a día de los ciudadanos. No solo la ordenanza de movilidad, sino también la de playas y tasas y pisos turísticos



No es habitual que tantos textos importantes se lleven a la misma sesión y, de hecho, muchos de ellos se han hecho esperar meses o, en el caso de la movilidad, años.



4 ordenanzas

se debatirán en la sesión de hoy: viviendas y tasa turísticas, playas y movilidad



Muchas han venido precedidas de un agitado debate, como la ordenanza reguladora de las viviendas de uso turístico. Impulsada por el BNG, esta medida tiene como objetivo reducir las circunstancias en las que es posible alquilar una vivienda a turistas. La asociación del sector, Aviturga, se ha opuesto alegando que los pisos turísticos no causan molestias a los vecinos y que no son un factor importante en la escasez de vivienda que padece A Coruña. Pero lo que hoy se lleva a pleno es la aprobación final. Es decir, que se han incorporado todas las alegaciones que el Gobierno de Inés Rey ha aceptado y no cabe esperar que se rechace, sobre todo teniendo en cuenta que el PSOE y el BNG tienen mayoría.



En este mismo campo, la del recargo del impuesto gallego sobre las estancias turísticas de Galicia será otra ordenanza que se debata hoy.



En cuanto a las otras dos normativas, la de playas y la de movilidad, se llevan para su aprobación inicial. Es decir, que es la primera vez que se debaten. Como ambos son temas de gran interés público, se espera un gran debate.



En total, son ocho asuntos, a lo que hay que añadir las partes no resolutivas, lo que incluye las mociones del PP y del PSOE. Aunque no tienen efectos prácticos, alargarán sin duda la sesión, que comienza a las 10.00 horas y cuyo final se prevé para las 19.30. Todo coruñés que desee ver la democracia en acción, puede hacerlo a través de la web municipal.