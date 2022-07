María Ángeles García | “Galicia es pionera en igualdad de género”

María Ángeles García Pérez (Vigo, 1962) tomó ayer la alternativa en la jornada de cierre del V Congreso de Relaciones Laborales para hablar de su gran lucha: La igualdad. Presidenta de la Asociación Profesional Nacional de Especialistas en Género, Igualdad, Acoso y Violencia de Género (Apregen), es también asesora de la presidencia del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales.



¿Cuánto camino hemos recorrido y cuánto nos queda en igualdad?

Tenemos una igualdad legal, pero la igualdad real es más lenta, porque afecta a la cultura, conceptos y perjuicios.

¿Verán nuestros ojos la situación real de igualdad?

Nos quedan muchos años por delante. La igualdad es básica, pero hay una brecha cada vez mayor.

La mujer gallego, ejemplo de determinación, ¿en qué situación está respecto al resto de las españolas?

Galicia es pionera en muchas cosas, y en este caso concreto también. Es pionera en la actuación contra la violencia de género, contra el acoso sexual y en la implantación de políticas de igualdad, que es anterior a la ley orgánica. Eso se introduce en la sociedad con un trabajo muy importante de formación. Es la única comunidad que ha dotado de recursos gratuitos a todo el mundo en materia de igualdad a través de diferentes niveles de cursos. Se ha formado a las partes del diálogo social, lo cual es imprescindible.Vamos mucho más avanzados que el resto de comunidades. Sin embargo, en la sociedad gallega sigue habiendo muchos sectores feminizados, como es el tema de las conservas.



¿Qué siente cuando escucha a ciertos políticos llamar lobby a la lucha contra la violencia de género?

Me parece una falta de conocimiento. Yo no soy política, soy técnica.etectamos en nuestros análisis. Esos mensajes se corrigen con formación, algo que no se exige para ser político.