Bandera roja en A Coruña: las mareas vivas obligan a evacuar la playa del Orzán

Las mareas vivas en la costas de A Coruña obligaron en la tarde de este miércoles a desalojar la playa del Orzán. Casi todo el público ha tenido que ser retirado del arenal desde las 17.00 horas, a excepción de una pequeña franja de resistentes que se agolpaba contra la pared del Paseo Marítimo, a la altura del extremo con Matadero, playa que también tuvo que cerrarse al baño

La playa de Riazor también perdió parte de su superficie por efecto de la marea, pero los veraneantes pueden continuar en la arena. Se prevé que el cierre del Orzán, que se produjo hace dos horas, desaparezca en la próxima hora, cuando el público podrá volver a bajar.

Aunque las mareas vivas también obligaron a cerrar la playa hace tres semanas, en aquella ocasión no hubo que evacuar, simplemente porque no había público. En esta ocasión, con el cielo despejado, las playas estaban llenas, y fue necesario que los socorristas evacuaran a cientos de personas. La policía Local también estuvo presente como apoyo pero no llegó a actuar.

El agua llegó al pie de las escaleras junto a la coraza, generando uan gran balsa, y haciendo flotar los contenedores de basura, además de chocar con el espigón, ofreciendo todo un espectáculo. Docenas de personas se agolparon en la balaustrada del Paseo Marítimo grabando con sus teléfonos móviles.