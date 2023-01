La Marea reclama al Gobierno local mayor compromiso con las huertas urbanas de A Coruña

La Marea reclama un mayor compromiso al Gobierno local con las huertas urbanas de la ciudad, una política iniciada, según dice, en el pasado mandato y que “demostrou os efectos positivos nas persoas usuarias, no medio ambiente e nas comunidades e barrios”.



El grupo municipal se hace eco del sentir de las usuarias de Agra do Orzán. “A Concellaría de Medio Ambiente non atende, a cotío nin sequera contesta, as peticións sinxelas de provisión de material ou pequenas reparacións, cando mesmo están ben presentadas en tempo e forma”, señala.



Además, La Marea urge a publicar las listas definitivas de adjudicación de las nuevas parcelas. Al mismo tiempo, indica, “hai lista de agarda, mentres algunhas parcelas están baleiras”.