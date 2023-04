La Marea denuncia que la trama del sindicato de limpieza en A Coruña "evidencia" el desgobierno en Medio Ambiente

La portavoz municipal de la Marea Atlántica, María García, señala que "a investigación aberta sobre a presunta trama do sindicato STL está a poñer de manifesto o desgoberno da Concellaría de Medio Ambiente”. Tras asistir a la Comisión de Medio Ambiente, García aseguró que “a concelleira Esther Fontán demostra que non participa de decisións cruciais que incumben a súa área, como a xestión da planta de Nostián, botando balóns fóra cando se lle piden explicacións e sinalando a Alcaldía coma se fose outro goberno”.



El “desgoberno”, indican desde la Marea, también se evidencia en el hecho de que “até que saltou o escándalo do STL non se aplicasen os mecanismos de control que os contratos inclúen dende o pasado mandato, a iniciativa do goberno de Xulio Ferreiro”. Así, María García criticó que “a concelleira de Medio Ambiente tamén recoñeceu que non se lle están a descontar á empresa os pagamentos correspondentes a servizos que non se están a prestar. Un exemplo de desinterese e mala de xestión de recursos públicos”.



Es por ello que el grupo municipal ha registrado una moción que se debatirá en el pleno de este jueves, 13 de abril, para instar al Gobierno local a aplicar las herramientas de control y supervisión disponibles en los contratos de limpieza viaria y recogida de basura, para garantizar que no se deterioran los servicios.



Además, ante la investigación abierta por la Fiscalía por la sospecha de casos de corrupción entre particulares, la Marea considera que sería preciso implantar nuevas medidas de control contempladas en la legislación, como un buzón seguro para trasladar denuncias anónimas sobre irregularidades en los servicios.