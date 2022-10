La Marea denuncia ocultación de datos sobre los pisos turísticos

El grupo municipal de la Marea Atlántica proyectó ayer porque el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, se ha negado a facilitarles el número de pisos turísticos que existen en la ciudad, así como su situación administrativa, lo que entienden que vulnera su derecho de acceso a la información. Actualmente, se estima que existen 700 pisos de alquiler turístico en la ciudad, mientras que solo hay 500 viviendas para alquilar vacías, lo que le resulta preocupante. La Marea Atlántica solicitó a través de varias preguntas en el pleno, saber cuántas de estas viviendas cuentan con licencia municipal, o cuántas figuras en el padrón de la tasa de recogida de basura.



Según el viceportavoz de la Marea Atlántica, Iago Martínez, “a tenor das respostas, parece que o goberno de Inés Rey ten máis interese en protexer o sector que en mitigar os seus efectos negativos na cidade; só así se entende que oculte datos elementais que temos dereito a coñecer”. El problema es que en su respuesta, el Gobierno local alga que algunos datos son “valores dinámicos”. Es decir, que cambian demasiado, pero la Marea Atlántica lo considera una simple evasiva de “nula ética democrática”.



Desacuerdo

No es el primer encontronazo que ambos partidos políticos han tenido por la cuestión de los pisos de alquiler turístico, tema del que la Marea ha hecho uno de sus principales caballos de batalla. En su papel como principal socio del Gobierno local que necesita sus votos para sacar adelante la mayor parte de sus iniciativas, la alcaldesa, Inés Rey, no puede permitirse distanciarse de su postura, aunque todo parece indicar que no comparte la preocupación de la Marea por este fenómeno. A fin de cuentas, el INE señala que existen 19.823 viviendas vacías en la ciudad.



El 21 de agosto, la Marea emitió un comunicado en el que mostraba “a súa sorpresa e preocupación” porque el Gobierno local no considerara necesario regular los pisos turísticos en la ciudad, cuando había pactado hacerlo. Mientras que el PSOE considera que no es necesario, su “socio” opina que tiene un “desastroso efecto para o dereito á vivenda”.



Este partido añadía: “É urxente, ademais dun compromiso co noso grupo. O goberno ten que rectificar”. Horas después, el Gobierno local reculaba y emitía un muy escueto comunicado en el que anunciaba que “estudia a regulación dos pisos turísticos a pesares de ser unha competencia da Xunta. Tal e como se comprometeu no acordo político asinado coa Marea Atlántica o 29 de decembro de 2021, o goberno abordará neste ano as posibilidades de regular este tipo de vivenda”.