La Marea Atlántica insta a la alcaldesa a aceptar la sentencia que anula el nombramiento de Mónica Martínez como concejala de Deportes

La portavoz municipal de la Marea Atlántica, María García, compareció ayer públicamente para pedir a la alcaldesa, Inés Rey, que aceptara la sentencia emitida por el juzgado de lo contencioso-administrativo número uno que anula el nombramiento de Mónica Martínez, antes edil de Ciudadanos, como concejala de Deportes, en septiembre de 2020. Esta sentencia vino a raíz de una denuncia interpuesta por la Marea, que entendía que la maniobra de los socialistas burlaba la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. García comentó que, de recurrir la sentencia el Gobierno local (que aún no considera que Mónica Martínez sea tránsfuga) "non facilitaría" el entendimiento que existe ahora entre ambas partes y que llevó a la aprobación ayer del presupuesto de 2022. Para la portavoz de la Marea, finalizar el mandato en estas circunstancias, "no sería bo para a cidade, nin para o concello nin para a saúde democrática".